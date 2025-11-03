Sara Sorribes anuncia su regreso al circuito profesional de tenis

Nunca cerró la puerta a su posible regreso, siempre habló de "parón temporal". El pasado mes de mayo informaba de su momentáneo parón y seis meses después, Sara Sorribes ha anunciado publicamente su regreso a las pistas el próximo 17 de noviembre, en la gira latinoamericana del circuito internacional femenino, tras superar sus problemas de salud mental.

"Parar ha sido de las mejores decisiones de mi vida", ha comentado la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París en la modalidad de dobles en una entrevista ofrecida a su patrocinador oficial, Nara Seguros.

Meses de reflexión

Después de varios meses de reflexión y crecimiento personal, Sorribes afronta con ilusión su regreso a la competición. "Han sido meses muy especiales. Por primera vez en mucho tiempo he podido parar, respirar, y vivir la vida sin la presión constante de competir. He hecho cosas que siempre había querido hacer y nunca encontraba el momento: aprender a tocar el piano, practicar yoga, pasar mucho tiempo con mi familia… Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida", reconoce.

Sara Sorribes, recibiendo el premio a la Mujer del Mediterráneo 2025. / KMY ROS

Sorribes decidió parar porque llevaba tiempo "sintiendo que algo no estaba bien, que mi cabeza necesitaba un descanso. Venía sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis y tomar la decisión no fue fácil. Como deportista, tienes la sensación de que estás fallando, de que no deberías parar. Pero entendí que cuidar de mí era lo más importante. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho".

Aprendizaje

Sin duda, ha sido un período de aprendizaje para la tenista de la Vall d'Uixó. "En esta etapa he aprendido el valor de hablar, de pedir ayuda y de no esconder lo que te pasa. Durante mucho tiempo intentas seguir adelante sin mostrar debilidad, pero cuando te atreves a compartirlo, cuando lo dices en voz alta, algo cambia. Te sientes escuchada, comprendida, y eso ya es un paso enorme. También he aprendido a ser más amable conmigo misma, a no exigirme tanto y a aceptar que hay momentos", explica Sorribes.

Toca volver

La tenista valldeuxense comenzó a pensar en volver a las pistas el pasado mes de septiembre, tras probar otras actividades alejadas de la tensión de competir.

"Empecé a salir más, a moverme sin la presión de competir, a correr por la montaña, ir al gimnasio, jugar al pádel… Volví a disfrutar del deporte sin exigencias, simplemente por placer. Físicamente me sentía bien, y eso me dio confianza y mucha fuerza mental. Sentí que quería volver, pero de otro modo, con otra mirada. Creo que ha llegado en el momento perfecto; si hubiera esperado más, quizás me habría costado reencontrar ese impulso".

Sorribes afronta la nueva etapa "con calma, con ilusión y con muchas ganas". "Me he dado cuenta de que me queda tiempo para seguir creciendo, para disfrutar y para volver a intentarlo. Este proceso me ha hecho más fuerte, pero también más humana. Tenía miedo de volver a entrar en la pista, pero cuando lo hice sentí una mezcla de nervios, respeto y felicidad. Fue precioso y me recordó por qué amo este deporte", ha finalizado.