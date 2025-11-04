El nuevo hito de la Plana Sport Castellón, reconocido como el mejor club nacional de tenis en 2025

La Plana Sport Castellón suma un nuevo hito a su trayectoria de excelencia al ser galardonado como Mejor Club de 2025 en la gala anual del tenis español organizada por el Registro Profesional de Tenis (RPT). El acto de entrega, presidido por Luis Mediero —fundador y presidente del RPT—, contó con la presencia de destacadas personalidades del tenis nacional, entre ellas Miguel Díaz (presidente de la Real Federación Española de Tenis), Jordi Tamayo (vicepresidente primero de la RFET) y Francisco Vicente (presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana), además de numerosos representantes de clubes, instituciones y federaciones.

El grupo de los premiados, con Jorge Bellés con representantes de la Plana Sport. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Este prestigioso reconocimiento distingue a La Plana Sport por la calidad de sus modernas y remodeladas instalaciones, su destacada labor en la promoción del tenis y su compromiso con la organización de competiciones nacionales e internacionales para todas las edades y niveles de juego. También pone en valor la excelencia de su escuela de tenis, referente en la formación deportiva.

Jorge Bellés, presidente del centro deportivo, viajó a Madrid para recoger el galardón y expresó su satisfacción por este nuevo logro: “Estoy muy agradecido al comité por haber pensado en nosotros. Seguiremos trabajando con la misma ilusión para seguir aportando nuestro granito de arena al crecimiento de este deporte tan bonito”, expresó.

La Plana Sport Castellón es un complejo deportivo de referencia que dispone de 12 pistas de tenis de tierra batida, 10 pistas de pádel (dos de ellas panorámicas) una pista de pickleball, gimnasio con actividades dirigidas de crossfit, piscina y un bar-restaurante con terraza y salón interior. Situado en un entorno privilegiado, cerca del centro de Castellón, ofrece un espacio abierto al público para disfrutar del deporte y la convivencia.

Con una programación constante de torneos de tenis y pádel y una destacada labor formativa, La Plana Sport Castellón consolida su posición como uno de los grandes impulsores del deporte de raqueta en España.