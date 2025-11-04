Sergio García Dols, listo para su regreso al Mundial: «Es una gran oportunidad»

Se acabó la espera. Sergio García Dols volverá a competir en Moto 2 este fin de semana en el Gran Premio de Portugal. Lo hará con el Gresini Racing debido a la lesión del sudafricano Darryn Binder, que ya ha sido intervenido quirúrgicamente en el cúbito izquierdo. Un infortunio que permite al piloto de Burriana estrenarse antes de tiempo en el que será su equipo en 2026.

García Dols analizó sus sensaciones antes de esta carrera, pero antes quiso mandar un mensaje de ánimo a su compañero: «Desearle una pronta recuperación», lanzó de primeras. A su vez, destacó que «es una gran oportunidad» tanto para él como para el equipo, para conocerse mejor y empezar a trabajar juntos antes de las próximas pruebas.

Ha sufrido sin competir

Por otro lado, el de Burriana subrayó que ha echado de menos la adrenalina de las carreras. «Tengo muchas ganas de volver a subirme a la moto, pues este tiempo en casa ha sido bastante duro, pero he seguido entrenando a tope para mantener una mentalidad competitiva», concluyó Sergio García a pocos días de volver a disfrutar de su gran pasión, con el reto de reencontrarse con buenas sensaciones sobre el asfalto.