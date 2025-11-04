El Training Day abre en Orpesa el camino a la gran Cursa
Los participantes disfrutan de una jornada de entrenamiento y convivencia antes de la gran cita del próximo 23 de noviembre, la Cursa de Muntanya Serra d’Orpesa (CMSO)
Orpesa vibró con el Training Day de la Cursa de Muntanya Serra d’Orpesa (CMSO), una jornada que reunió a decenas de corredores para recorrer parte del trazado oficial de la prueba, que se disputará el 23 de noviembre.
El punto de encuentro fue la plaza de la Iglesia del casco antiguo, lugar donde también se ubicará la salida de la carrera.
Desde allí, los participantes se adentraron en el entorno natural de la Serra d’Orpesa, disfrutando de un recorrido guiado por miembros de los clubes locales. La cita sirvió no solo para familiarizarse con el itinerario, sino también para fomentar el espíritu deportivo y el compañerismo.
La concejala de Deportes, Sonia Bellés, animó a los corredores a participar el 23 de noviembre: «El Training Day fue una oportunidad ideal para disfrutar del deporte en plena naturaleza y comprobar el atractivo del recorrido».
Las inscripciones para la Cursa de Muntanya Serra d’Orpesa siguen abiertas y los interesados pueden apuntarse a través de la web sportmaniacs.com.
