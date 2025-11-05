bp Energía volverá a ser por duodécimo año consecutivo el motor del prestigiosa Marató bp Castelló

Juntos un año más y ya van 12. El domingo 22 de febrero de 2025 se celebrará la XVI edición de la Marató bp Castelló y y la 13º edición del 10K FACSA Castelló, el evento deportivo más destacado de la provincia, que mantiene la etiqueta Road Race Label de World Athletics, un reconocimiento que mantiene a Castelló entre los escenarios de élite tanto a nivel nacional como internacional.

bp Energía, con más de 50 años de presencia en Castellón, vuelve a demostrar su compromiso con la ciudad apoyando la maratón como patrocinador principal. La compañía colabora activamente en la organización y desarrollo de la prueba, reflejando su apuesta por iniciativas que fomentan el deporte y un estilo de vida saludable.

Implicados con el deporte

Además, desde 2007 cuentan con un club deportivo que promueve la práctica del deporte y el contacto con la naturaleza. Actualmente, reúne a más de 100 personas empleadas, y participan año tras año en la Marató bp Castelló.

La implicación de bp en la carrera va más allá de su patrocinio. La marca está presente en los puntos clave de la competición, como zonas de animación y avituallamiento, y dispone de un equipo propio de voluntarios que cada año colabora en la atención y apoyo a los corredores durante la prueba.

Buenas expectativas

Como cada año, uno de los objetivos de Juanma Medina, director de las dos carreras, es atraer al mayor número de runners amateurs que buscan superarse en estas pruebas y también a atletas de élite que aterrizan en la capital de la Plana para batir todos los récords. Las previsiones indican que las inscripciones han aumentado un 7 por ciento respecto al año pasado.

Los corredores que estén interesados en inscribirse a la Marató bp Castelló pueden hacerlo en la siguiente página web: www.maratonbpcastellon.com.