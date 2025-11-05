FÚTBOL
Le Normand sortea la rotura de ligamentos, pero estará de baja casi dos meses
El central intenracional español se perderá la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Turquía
Buenas noticias para Robin Le Normand, dentro de lo que puede suponer perderse los dos próximos meses de temporada. El central rojiblanco se retiró este martes del campo tras producirse una lesión en la rodilla que en un primer momento encendió las alarmas en el conjunto rojiblanco y en la selección, porque la lesión invitaba a pensar que era de mayor gravedad.
Hiperextensión
Sin embargo, el parte médico ofrecido por el Atlético de Madrid ha rebajado la preocupación. "Robin Le Normand se retiró en la primera parte del encuentro de Liga de Campeones ante el Union St. Galloise debido a la hiperextensión que sufrió en la rodilla izquierda. En la nueva valoración realizada este miércoles al internacional español, en la que se han incluido pruebas complementarias, se le ha diagnosticado una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal".
Esto descarta la rotura del ligamento, pero mantendrá al central bretón entre seis y ocho semanas alejado de los terrenos de juego. El seleccionador Luis de la Fuente, que se ha comunicado con el jugador para conocer su estado físico y anímico, no podrá contar con su participación en la convocatoria cuya lista dará este próximo viernes, para los partidos de clasificación del Mundial del próximo verano que jugarán el próximo sábado 15 de noviembre en Tiblisi ante Georgia, y el 18 en Sevilla ante Turquía.
Suscríbete para seguir leyendo
- El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas
- Capicúa: la carta de José María Segarra a su madre, María José Soriano
- Otra víctima de la secta de Vistabella: 'Toni me metió los dedos una hora mientras mi tía me sujetaba los brazos y su mujer bloqueaba la puerta
- Se jubila un veterano de la cerámica de Castellón: el entrañable escrito de sus compañeros
- Así se prepara uno de los pueblos más bonitos de España, en Castellón, para brillar en Navidad: las novedades
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
- El corredor mediterráneo por Castellón también pasa por Teruel: repaso al estado de las obras