El anuncio de Roberto Bautista: «No voy a negar que los últimos meses hayan sido fáciles...»

Roberto Bautista aparca el tenis. No definitivamente. El castellonense anuncia un hasta luego, que no un adiós, debido a la lesión de rodilla que sufre y que le obliga a echar el cierre a la temporada, aunque hace ya más de dos meses que disputó su último encuentro.

«No voy a negar que los últimos meses hayan sido fáciles, con una lesión de la que no me estoy recuperando todo lo rápido que quisiese», ha anunciado el castellonense a través de sus redes sociales. «Pero también me siento muy afortunado de poder seguir sintiéndome competitivo y con ilusión de continuar jugando a tenis a mis (en qué momento) 37 años», matiza acto seguido.

«Por ello, toca tomárselo con más calma, tener en cuenta los tiempos del cuerpo y poner ya el objetivo en 2026», subraya el castellonense antes de dar las «gracias a mis patrocinadores, familia, equipo, amigos, seguidores... por el apoyo continuado».

Así, Rober se ve obligado a bajar el telón del 2025 antes de tiempo, aunque en realidad no juega desde el 25 de agosto, cuando cayera a las primeras de cambio en el US Open, derrotado en Nueva York en cuatro mangas por el escocés Jacob Fearnley, en un duelo decidido en cuatro sets (7-5, 6-2, 5-7 y 6-4), después de casi tres horas y media.

Repaso al 2025

El balance de Bautista este año es negativo, con un bagaje de 15 victorias y 22 derrotas en el circuito de la ATP, con lo que está a punto de nuevo de despedirse del top 100 (está el 94º del mundo). Su mejor resultado fue sobre la hierba del Queen’s Club de Londres, apartado de la final por Carlos Alcaraz, en junio, por un doble 6-4.

Gracias a su condición de cuartofinalista a la semana siguiente en Mallorca, alcanzó su mejor ránking del año (42º), aunque la inactividad le ha hecho perder de nuevo más de 50 posiciones.

Hace unas semanas que ya renunció al ATP 250 de Amberes, que había conquistado el año anterior, de ahí el brusco descenso.

Camino de los 38 años (los cumplirá el 14 de abril), Bautista es el tercer tenista con más edad del top 100, solamente por detrás del francés Gael Monfils (ya con 39, está el 70º) y de, cómo no, el serbio Novak Djokovic, 11 meses mayor que el castellonense y que aguanta como el quinto del mundo.

Bautista continúa siendo el último tenista español, sin contar Carlos Alcaraz, en ganar un torneo en el calendario de la ATP.

Roberto Bautista vuelve a ganar a Amberes. / Agencia Efe

Suma una docena de torneos en total, habiendo tocado su techo justo hace seis años al encaramarse al noveno puesto de la clasificación del mundo, con más de 700 encuentros individuales a sus espaldas en el circuito profesional, con 432 victorias y 289 derrotas desde su debut en 2005.