Un pueblo de Castellón de 800 habitantes, capital mundial del 'trail running'

Eslida, en pleno corazón de la Serra d’Espadà, se convierte esta semana, de nuevo, en el epicentro del trail running más selectivo del mundo con motivo de la Marató del Dements. Cita que, como el año pasado, acoge la final Skymasters del circuito Merrell Skyrunner World Series. La cita tendrá una guinda el domingo, con la Mitja d’Aín-Trofeo Esteban Olivera.

El Patio del Espai Cultural Obert Les Aules acogió la presentación de esta 10ª esperada edición. La Marató dels Dements arrancará este sábado desde el Poliesportiu Municipal d’Eslida, a las 7.30 horas. Por delante, 42,5 kilómetros y 3.808 metros de desnivel positivo, por los términos de Eslida, Aín, Alfondeguilla y Azuébar, con nueve ascensos y descensos principales que cruzan los puntos emblemáticos como el Alto de la Costera, el Puntal de l’Aljub, el Pico Espadán, el Barranc del Roig o Casa Mosquera. Un terreno tan salvaje como bello, que pondrá a prueba la técnica, la fuerza y la resistencia mental de cada participante.

El domingo será el turno de la Mitja d’Aín, con 22,5 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel positivo, que servirá como cierre perfecto de un fin de semana que convertirá a la Serra d’Espadà en el centro mundial del skyrunning.

Más de un centenar de atletas de élite han obtenido su pasaporte para esta cita final que reunirá a 646 participantes (procedentes de 28 países de todo el planeta) en el corazón de la provincia de Castellón. Será una edición muy especial, marcada por el altísimo nivel competitivo y por el atractivo de un recorrido que, año tras año, se consolida como uno de los más técnicos, exigentes y selectivos del calendario internacional.

Un millar de voluntarios

Raúl Martínez, en nombre de la organización, destacó la «repercusión de un evento internacional en la provincia». «Hemos crecido y, en 10 años, conseguido algo muy importante, que es proyectarlo mundialmente», subrayó, antes de dar las gracias al millar de voluntarios que velarán por el perfecto desarrollo de la prueba.

Paula Pevida, representando al circuito Merrell Skyrunner World Series, habló de las 24 pruebas precedentes celebradas en 2025 y de la gran final del Dements. «Estamos muy contentos de repetir aquí, en un sitio chulísimo como la Serra d’Espadá», reseñó.

Representantes de la organización de la Marató dels Dements, de la Merrell Skyrunner World Series), el diputado de Deportes y la alcaldesa de Eslida, en el Patio de las Aulas. / JUANFRAN DE LA OSSA

La alcaldesa de Eslida, Lucía Doñate, tomó la palabra para hablar de lo que, en la última década, ha supuesto esta prueba para un municipio de apenas 800 habitantes: «Detrás del éxito hay un pueblo volcado, convertido en el corazón del trail running mundial».

Muy sonriente, el diputado de Deportes, Iván Sánchez, se refirió a los obstáculos que se han encontrado en la organización de este año. «Ha sido una edición complicada, dura y repleta de trabas, pero que va a se celebrar con todas las garantías», manifestó.

El estandarte

La Marató dels Dements es una de las embajadoras del sello Castellón Escenario Deportivo. «Tiene todos los alicientes y convierte a la provincia en una de las más importantes en cuanto a las carretas de montaña», recalcó Sánchez. Además, destacó la otra vertiente, como «la promoción turística de los pueblos del interior» y el «retorno económico considerable».

Así están las clasificaciones Los campeones y campeonas de las Merrell Skyrunner World Series 2025 se decidirán en la Marató del Dements. En la categoría masculina, el italiano Luca Del Pero y el español Alain Santamaría llegan empatados en lo más alto del ránking, perfilándose como grandes favoritos al título. Les seguirán muy de cerca Gianluca Ghiano, William Boffelli, el peruano José Manuel Quispe, el francés Frédéric Tranchard, Manuel Merillas y Nicolás Molina, todos ellos con opciones reales de subir al podio final. En el cuadro femenino, la rusa Anastasia Rubtsova, vigente campeona del circuito y ganadora de Dements 2024, regresa a la Serra d’Espadà con el objetivo de revalidar su título. La navarra Naiara Irigoyen y la rumana Denisa Dragomir parten como sus principales rivales, aunque la emoción está servida con Patricia Pineda, Iris Pessey, Marta Martínez, Natalie Beadle o Ainara Alacuaz, que también son aspirantes.

La agenda

Los actos oficiales tendrán su continuidad este viernes por la mañana con la rueda de prensa en el Estadio de la Cerámica, un acto que reunirá a varios de los principales favoritos a la victoria. Ya por la tarde, Eslida acogerá la entrega de dorsales, la charla técnica y la presentación oficial de los atletas élite que ya este sábado tomarán la salida.

