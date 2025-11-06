Jornada 6 en el fútbol de Veteranos de Castellón | El Moncofa canta victoria y consolida el liderato

Resultados holgados en el grupo primero y apretados en el resto.

En el primer grupo, tres victorias a domicilio: las del Moncofa que logró una importante victoria sobre Emat Displays-Villarreal, por el mismo resultado (0-2) el Castellón San Pedro se impuso en l'Alcora y el Huracán-Burriana ganó al Fomento-Montlyg por (1-3), empate del Onda ante la UDE.

En el segundo, destaca la segunda victoria del Moró contra el Armelles-GMC, la goleada del Rodeo Fore-Ut-Joventud ante el Benicàssim y la remontada del Casa Marina-Bañohogar en Alcalá. Mal resultado para el Pizzería L'Etrusco y Les Palmes Gesdepro que hicieron tablas.

Y en el tercero el Oropesa y el Borriol Magnanimus no ceden y se han destacado en el grupo, aunque el Maradona que se impuso al Arrincadeira Serret, les sigue de cerca. La sorpresa de la jornada en este grupo corrió a cargo del Rayo de Castellón que se impuso en el Olimpic d'Onda al Vila.

Jornada 6

PRIMER GRUPO

EL FÚTBOL ES CONCEPTO Y EJECUCIÓN

Tres victorias forasteras, con tres resultados holgados y un empate.

En el Saltador de l'Alcora, resolvió el Castellón San Pedro al Alcora Asitec al que derrotó por 0-2, con una parte para cada equipo, la primera para el equipo visitante, que se puso 0-2 en el marcador a la media hora de juego y la segunda, para el Alcora Asitec, al que faltó eficacia rematadora. Dirigió Suárez Román, bien.

En la Ciudad Deportiva Facsa, victoria del Huracán Burriana sobre Fomento Montlyg (1-3). Partido disputado que se resolvió en la primera parte con un gol tempranero de José Boix para Huracán, 10 minutos más tarde Bernea Costel empató para el Fomento, y David Boix y José Boix dejaron el (1-3) resultado final. En la segunda parte el marcador ya no se movió. Arbitraje correcto de Jelti Heldy.

En la Ciudad Deportiva del Villarreal el Emat Display Villarreal recibió al líder Moncofa en el partido de la jornada. Dos equipos con el mismo concepto de juego que emplearon la misma estrategia de presión sobre el contrario. Sin un dominador claro en el centro del campo, se disputó cada balón y se impusieron los dos sistemas defensivos; el partido llevaba visos de gterminar en empate a no ser que hubiera algún despiste o una jugada a balón parado y así fue, apareció Vicente Ferrer que de un tiro libre en el minuto 39 del primer tiempo situó el balón en la escuadra de la portería de Raúl Fernández, (0-1) al descanso.

En la segunda parte el Villarreal apretó a tope y gozó de dos ocasiones claras, una en una parada a bocajarro de Javier Arnau a tiro de Oscar Flor y una segunda que repelió el poste. En el minuto 60 en otra falta sacada por Vicente Ferrer, José Luis Isach remató poniendo el (0-2) definitivo. Buen comportamiento de los dos equipos y muy buen arbitraje de Crespo Sotodosos que dejó jugar.

El domingo por la mañana en el Enrique Saura, y con un buen arbitraje de Suarez Román el Onda recibió a la UDE Vall d'Uxó. Partido muy vivo con superioridad de las defensas a los delanteros. La primera parte contó con dos ocasiones muy claras de gol una para cada equipo que no se fraguaron. La segunda parte fue más de dominio del Onda pero sin profundidad. La ocasión más clara fue en el min 76 con un tiro al larguero de la portería visitante y varios remates dentro del área sin encontrar puerta. (0-0) Justo empate.

SEGUNDO GRUPO

TRIPLE EMPATE POR LA PRIMERA PLAZA

Dos victorias locales, una a domicilio y un empate, con una goleada y dos resultados ajustados.

En el Jesús Beire, el Moró recibió al líder Armelles CMG, al que venció por (1-0). Partido muy peleado por los dos equipos que el Moró supo apretar muy arriba al Armelles marcando el gol de la victoria Vicente Moliner. Buen arbitraje de Moya Graciano,

En el Miquel Soler, se enfrentaron el Rodeo Fore-Ut-Joventud y el Benicàssim, muchos goles y dos caras muy distintas. Con una primera parte clara para el Rodeo, que se marchó al descanso con un contundente (5-0), goles de Julián González, Antonio Ladera y otros tres de Juan Cubillas. En la segunda mitad, el Benicàssim recortó distancias con los goles de Sebastián Caudal y Vitalil Ortekhov, pero Antonio Ladera, situó el (6-2) definitivo. Buen arbitraje de Giner Pascual.

En el San Fernando de Alcalá, el equipo del Alt Maestrat recibió al Casa Marina-Bañohogar, con una primera parte sin goles luego vino el carrusel de goles. Se adelantó el Casa Marina (0-1). Le dio la vuelta al marcador el Alcalá que se puso (2-1) y en un final agónico remontó el Casa Marina (2-3) final. Raúl Gascón y Alberto López marcaron para los locales y David Castaño, Antonio Rodas y Jorge González para el Casa Marina. Arbitró Marian Nita bien.

El domingo en jornada matinal y lluviosa, en el Miquel Soler se enfrentaron el Pizzería L'Etrusco y Les Palmes Gesdepro. Con un buen arbitraje de Ansuategui Roca, Les Palmes se adelantó en el marcador 0-1 gol de David Tena. En la segunda parte a los 5 minutos Ioan Stan puso el 0-2, a partir de ahí L'Etrusco despertó y logró empatar el partido, Carlos Troncho de penalti claro, y luego en jugada Sergio Gomes puso el (2-2).

TERCER GRUPO

EL OROPESA Y EL BORRIOL MAGNANIMUS SE DESTACAN

Dos victorias locales y dos forasteras y con resultados ajustados.

El domingo en jornada matinal en el Palmar de Borriol, el equipo rojillo recibió a Les Alqueries al que derrotó por (1-0). Con dominio inicial del Alqueries y con un Borriol cerrado en defensa pero sin goles se llegó al descanso. La segunda parte fue igualada, hasta que en un contraataque Víctor García puso el 1 a 0 para el Borriol. Buen arbitraje de Viorel Tira.

En el Miquel Soler, y con arbitraje de Heras Guijarro que estuvo bien, victoria del Maradona (0-2) sobre el Arrincadeitra Serret, partido limpio con alternancias para los dos equipos en el primer tiempo y que se resolvió en el segundo con los goles de Yassi Charef y de Lisandro Ferreira.

En el Miquel Soler, partido complicado para el San Lorenzo que recibía al líder del grupo el Oropesa. Rubén Romero adelantó al Oropesa antes del descanso. En la reanudación el partido estuvo más competido pero Carlos Taule marcó en los últimos compases del encuentro el 0-2 para el Oropesa. Dirigió Beltrán Ripollés bien.

En el Olímpic de Onda con arbitraje de Senent Rubio que estuvo bien, el Rayo de Castellón se impuso al Vila d'Onda por (1-2). Con una primera parte de dominio local, fue el Rayo el que se adelantó por medio de Ramón Ballester y Andrés Gas (0-2) al descanso. En la segunda mitad apretó el Vila y José Vte Rodenas marcó para los locales.

LOS ÁRBITROS

Jornada normal y con muy buenas puntuaciones a criterio de los delegados. Destacaron Jelti Salhi, Crespo Sotodosos, Moya Graciano, Giner Pascual y Beltrán Ripollés en partidos de compromiso.