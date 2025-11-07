La agenda polideportiva del fin de semana en Castellón: Sergio García Dols regresa a Moto 2... y mucho más

El deporte vuelve a copar gran parte del fin de semana del 8 y 9 de noviembre en la provincia de Castellón. Los principales equipos deportivos afrontan nuevos retos en sus competiciones domésticas. Esto son algunos de los eventos más destacados.

FÚTBOL SALA

Peñíscola-ElPozo de Murcia

El Servigroup Peñíscola recibe este sábado (17.00 horas) a un histórico del fútbol sala nacional como El Pozo de Murcia, que llega como líder de Primera División a esta jornada nueve. Los del Baix Maestrat tratarán de aprovechar el empuje de su gente para superar al conjunto murciano y dar un salto a la zona media. El técnico no podrá contar con Diego Quintela ni con Carles Saladié. La parte positiva es que Agustín Plaza y Lucas Rocha podrían reaparecer tras lesión.

Playas de Castellón-Hospitalet

De un histórico a otro, en este caso en horas bajas. El Playas de Castellón, que durante parte de este siglo se codeo con los mejores equipos de España y Europa, milita actualmente en el Grupo III Segunda B. El equipo azulón recibe este sábado al Hospitalet Bellsport FS (17.30 horas, Ciutat de Castelló). El Playas no está cuajando una gran temporada y está más cerca de los puestos bajos que de los altos, aunque en caso de conseguir varias victorias podrían subirse al pelotón de la cabeza, ya que ocupa la 12ª plaza con 10 puntos, pero a solo cinco de la tercera plaza.

Feme Castellón-Sabadell

En Segunda División Femenina, el Feme Castelló se mide este sábado al FSF Sabadell (16.00 horas, Chencho) en el partido correspondiente a la octava jornada. Las azulonas son décimas con siete puntos (dos victorias, un empate y cuatro derrotas) y buscarán resarcirse tras caer de forma contundente la pasada semana ante el Rubí por 3-0. Por su parte, el conjunto catalán están en puestos de descenso con seis puntos y en caso de ganar adelantaría al equipo de la capital de la Plana.

Salou-Amics Castelló

El Amics Castelló quiere empezar a volar en Segunda FEB y este domingo a las 17.30 buscará la segunda victoria consecutiva contra el Salou. Los de José Luis Pichel, con una plantilla remodelada, está en proceso de coger el pulso a la competición y quieren situarse en la zona puntera desde bien pronto en el objetivo de intentar volver a LEB Oro, misión que no será sencilla. La pasada jornada consiguió la primera victoria en el Ciutat ante el CB Zaragoza mostrando su potencial ofensivo (90-76). Paradójicamente el equipo de la capital de la Plana se ha sentido más cómodo a domicilio, donde ha ganado sus dos encuentros disputados.

Celta Femxa Zorka-NBF

El Fustecma NBF Castelló visita este sábado (20.00) la pista del Celta Femxa Zorka con un único propósito: inaugurar la casilla de victorias y poner fin a un inicio de curso aciago con cero victorias y seis derrotas. El equipo de Jaume Tormo llega muy dolorido después de perder la pasada semana un partido que tuvo muy cerca de ganar ante el Oses Construcción.

Benicarló-Albacete

El Maderas Sorlí Benicarló buscará reencontrarse con la victoria este sábado a las 19.00 en la pista del Arenas Albacete Basket. Los pupilos de Sergio Lamúa, con un balance positivo de 3-2, afrontan la sexta jornada de Segunda FEB con la necesidad de cortar por lo sano tras las dos derrotas sufridas ante el Huesca y el Sant Antoni. Esta última desperdiciando una ventaja de once puntos a tres minutos del final. El Benicarló tiene la baja de Kingsely Okiekwe. El club ha confirmado esta semana que el jugador sufre una rotura completa del ligamento peroneo-astragalino anterior y del ligamento peroneo-calcáneo (grado III) en su tobillo sin establecer un tiempo para su vuelta a las pistas.

El jugador del Benicarló durante un partido. / Eloy Cerdá.

CV Mediterráneo-Arona

En Superliga Masculina 2, tres equipos provinciales en liza. El CV Mediterráneo recibe este sábado al Arona Spring in Motion (17.00). Un rival duro que ocupa la tercera posición con 10 puntos. El equipo grauero es octavo y llega con ganas de revancha tras ceder en la pista del Club Volei Roquetes (3-1).

UBE L’illa-Barça

Otro equipo grauero y un clásico del voleibol como el UBE L’Illa Grau se enfrenta este sábado al Barça Voleibol, actual líder. Un choque que arrancará a las 17.00 en la Ciutat Esportiva de Castelló. Sin miedo a los azulgranas, el equipo del distrito martítimo buscará dar la campanada y llevarse la victoria en uno de los partidos más destacados de la jornada.

Cisneros LaLaguna-CV Gemaví

El CV Gemaví Vinaròs, por su parte, viaja a Tenerife para medirse también este sábado al Cisneros LaLaguna (20.30 horas). Un viaje largo con el objetivo de zarpar la victoria de la isla ante un rival directo en la zona media. El equipo del Baix Maestrat llega reforzado después de conseguir una victoria épica en la quinta jornada contra el Club Natació Sabadell en un ajustado 3-2.

Kwizera y Thierry volverán a competir, esta vez en el Cross Internacional de Itálica. / ERIK PRADAS

ATLETISMO

Cross Internacional Itálica

La élite del atletismo internacional está lista para escribir una nueva página en la historia del Cross Internacional de Itálica que, en su 48ª edición, se disputa en el Circuito del Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce durante hoy y mañana. En cuanto a la nómina de participantes en la prueba masculina del domingo (12.50 horas), están Rodrigue Kwizera y Thierry Ndikumwenayo, ambos del Facsa Playas Castellón.

Montanejos Trail

La Montanejos Trail 2025, organizada por Eventos Deportivos ATLOS, se celebra este fin de semana en la montaña de la localidad castellonense de Montanejos. El evento cuenta con tres modalidades: hoy se disputan las carreras de 52 kilómetros y 30 kilómetros, mientras que mañana tendrá lugar la prueba de 18 kilómetros. Habrá categorías por edad (Absoluta, Sénior, Veterano, Máster, etc.) y se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría. Además, los clubs más numerosos con 15 participantes recibirán una paletilla de jamón.

Sergio García Dols, en el Mundial de Superbikes. / Agencias

MOTOCICLISMO

Gran Premio de Portugal

Sergio García Dols volverá a competir en Moto 2 este domingo en el Gran Premio de Portugal. Lo hará con el Gresini Racing debido a la lesión del sudafricano Darryn Binder, que ya ha sido intervenido quirúrgicamente en el cúbito izquierdo. Un infortunio que permite al piloto de Burriana estrenarse antes de tiempo en el que será su equipo en 2026.

Torneo Solidario en la Coma

Hoy se celebra la 18ª edición de Torneo Solidario de Golf Síndrome de Down Castellón en el Mediterráneo Golf (La Coma, Borriol). Este torneorefuerza la viabilidad de los programas de la Fundación Síndrome de Down Castellón, orientados a mejorar la calidad de vida. Los fondos recaudados se destinarán al Programa de Empleo con Apoyo, una iniciativa que acompaña a las personas en su proceso de inserción laboral.