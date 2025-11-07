Las avispas velutinas obligan a modificar el recorrido de la Marató dels Dements

El fin de semana que encumbra a la Serra d’Espadà como epicentro del trail running comienza este sábado con la 10ª edición de la Marató dels Dements, en Eslida, y vivirá el domingo el broche ideal con la Mitja d’Aín.

La cita de Eslida, en el interior de Castellón, decide de nuevo a los ganadores de la final Skymasters del circuito Merrell SkyRunner World Series, para la que más de un centenar de atletas de élite consiguieron el billete. En total, serán más de 600 los participantes que deberán completar un exigente recorrido que, en las últimas horas, ha sido ligeramente modificado para evitar las picaduras de avispas velutinas que se han producido en la zona, pensando en la seguridad de los deportistas, así como otras cuestiones técnico-administrativas.

Pese a ello, el espectáculo está asegurado. La Marató arranca a primera hora del sábado (7.30 horas) desde el polideportivo de Eslida. Los atletas debían afrontar, antes de la ligera modificación, un recorrido de 42,5 kilómetros con 3.808 metros de desnivel positivo. Un auténtico desafío que incluye nueve ascensos y descensos principales, y que pone a prueba la técnica, la fuerza y la resistencia de los participantes.

Entrega de dorsales

Durante el viernes, Eslida acogió la recogida de dorsales de esta prueba, embajadora del sello Castellón Escenario Deportivo, además de la charla técnica y la presentación oficial de los atletas de élite. Algunos de ellos también estuvieron presentes en el Estadio de la Cerámica, la casa del Villarreal CF. No en vano, la prueba forma parte de Endavant Esports. Cuenta con el apoyo de la Diputación de Castellón, la Generalitat y los ayuntamientos de Eslida y Aín.

Los premios en juego

La organización reparte 12.600 euros en premios, con idéntica dotación para hombres y mujeres. Habrá recompensas económicas para los diez primeros, con el premio mayor de 2.000 euros para los ganadores. En cuanto a las World Series, el italiano Luca del Pero y el español Alain Santamaría llegaron empatados en el ránking. En el listado femenino, la rusa Anastasia Rubtsova es la principal favorita.

Presentación en el Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Otros nombres a tener en cuenta son los de Gianluca Ghiano, José Manuel Quispe, Nicolás Molina y Manuel Merillas, entre otros; o Naiara Irigoyen y Denisa Dragomir, también aspirantes a la victoria.

El domingo, en Aín

El domingo será el turno de la Mitja d’Aín-Trofeo Esteban Olivero. Esta prueba recorre 22,5 kilómetros con más de 2.000 metros de desnivel positivo y servirá de broche perfecto a un fin de semana de altos vuelos en la Serra d’Espadà y en toda la provincia.