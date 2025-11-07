¡El castellonense Pablo Fornals regresa a la selección!

Luis de la Fuente ha ofrecido la convocatoria de la selección española de fútbol para los partidos de clasificación del Mundial que le medirá a Georgia (el sábado 15 de noviembre en Tiblisi) y a Turquía (el martes 18 en La Cartuja de Sevilla). Esta lista ha estado marcada por las bajas de numerosos futbolistas que son habituales en el grupo como Pedri, Dani Carvajal, Nico Williams, Robin Le Normand...

Lamine y el estreno de Fornals

Lamine Yamal, cuya actuación en la ventana de septiembre con la selección despertó un cruce de declaraciones entre el entrenador del Barcelona (Hansi Flick) y el seleccionador, es la cara más destacada en esta lista en la que solo hay una cara nueva: el bético Pablo Fornals. El técnico de Haro se mantiene fiel al núcleo duro de la selección que le ha llevado a ganar la Nations League y la Eurocopa.

Por clubs

En la lista el equipo que más jugadores presenta es el Fútbol Club Barcelona, con cuatro, seguido de Athletic Club, Arsenal y Atlético de Madrid, con tres cada uno; hay dos de la Real Sociedad y del Bayer Leverkusen; y están representados con un futbolista Real Madrid, Chelsea, Tottenham, PSG, Betis, Crystal Palace, Oporto y Celta. Ninguno del Villarreal, ya que Alberto Moleiro, finalmente, no está en la relación. Además, la presentación de la nueva camiseta con la que jugarán el Mundial es el hilo argumental del vídeo de la presentación de esta lista.

Otros examarillos son: Álex Baena, Aleix García, Yeremy Pino y Borja Iglesias.

Esta es la lista de Luis de la Fuente

Porteros: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Defensas: Aymeric Laporte, Dani Vivian, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Pedro Porro.

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Álex Baena y Pablo Fornals.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Samu Omorodion y Borja Iglesias.

La vuelta de Fornals

El castellonense Pablo Fornals, jugador del Real Betis, ha sido convocado por Luis de la Fuente para los encuentros oficiales de la selección española en este parón de noviembre ante Georgia y Turquía. El primero se disputará en Tiflis el próximo 15 de noviembre y el segundo, en el estadio de La Cartuja el día 18. Ambos duelos son clasificatorios para el Mundial 2026.

Natural de Castelló, Fornals vuelve a vestir la camiseta de la selección absoluta, con la que ya ha disputado seis partidos. Debutó en 2016 cuando militaba en el Málaga y sumó cinco encuentros más en 2021, entonces como jugador del West Ham. Además, fue internacional sub-21 en 17 ocasiones.

Antes de su etapa en Inglaterra, el centrocampista destacó en el Villarreal CF, club en el que se consolidó en la élite y dio el salto al fútbol internacional.

Esta nueva citación premia el excelente inicio de temporada del jugador del Betis. A sus 29 años, Fornals ha participado en 15 encuentros, con dos goles y cuatro asistencias, siendo una pieza clave para Manuel Pellegrini.

Desde su llegada a Heliópolis en enero de 2024, procedente del West Ham por ocho millones de euros, el castellonense se ha convertido en uno de los pilares del equipo verdiblanco.