Un penalti en los últimos minutos salva a la Real Sociedad en Elche

Un gol de penalti anotado por Mikel Oyarzabal, a dos minutos del final, ha permitido a la Real Sociedad salvar un punto en su visita a un Elche que acumula ya cinco jornadas sin conocer la victoria.

Tras un primer tiempo con claras ocasiones para ambos equipos, el conjunto ilicitano logró adelantarse en el marcador en el inicio del segundo por medio del hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez, pero la Real no se rindió y encontró el empate tras una genialidad de Sadiq.