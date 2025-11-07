LaLiga EA Sports
Un penalti en los últimos minutos salva a la Real Sociedad en Elche
Álvaro Rodríguez adelantó a los ilicitanos y Oyarzabal transformando una pena máxima provocada por Sadiq puso la igualada
EFE
Elche
Un gol de penalti anotado por Mikel Oyarzabal, a dos minutos del final, ha permitido a la Real Sociedad salvar un punto en su visita a un Elche que acumula ya cinco jornadas sin conocer la victoria.
Tras un primer tiempo con claras ocasiones para ambos equipos, el conjunto ilicitano logró adelantarse en el marcador en el inicio del segundo por medio del hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez, pero la Real no se rindió y encontró el empate tras una genialidad de Sadiq.
- Una tienda 'outlet' de Estados Unidos aterriza en Castelló
- Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Castellón… y esta vez no es por la lluvia
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- Luto en el sector azulejero de Castellón: fallece Rafael Benavent, fundador de Keraben
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- Fallece un trabajador en un accidente laboral en un polígono de Morella
- ¿A que te pego un volantazo, listo?': un ataque de furia al volante acaba en más de 2 años de prisión por intento de homicidio en Castellón
- Un pueblo de Castellón de 800 habitantes, capital mundial del 'trail running'