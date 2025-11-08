Álex Corretja será homenajeado en la Gala del Tenis de Castellón

Álex Corretja, uno de los tenistas españoles más carismáticos y polifacéticos, estará presente este año en la Gala del Tenis de Castellón. El exjugador, entrenador, capitán de Copa Davis y actual comentarista formará parte de la ceremonia mostrando su compromiso con el deporte de la provinica de Castellón.

Homenaje a su trayectoria

Durante la noche será homenajeado por su brillante trayectoria en el 25º aniversario de la primera Copa Davis conquistada por España, de la que él fue partícipe.

Durante su carrera profesional, Corretja alcanzó la élite del tenis mundial, llegando a ser número 2 del ranking ATP en 1999. Entre sus logros destacan el ATP World Tour Finals (Torneo de Maestros), dos títulos de Masters Series y catorce ATP Tour. Además, fue doble finalista en Roland Garros (1998 y 2001) y conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 junto a Albert Costa en la modalidad de dobles.

Su extenso palmarés, unido a su cercanía y capacidad comunicativa, lo han convertido en uno de los comentaristas más reconocidos del panorama tenístico, tanto en televisión como en radio.

Álex Corretja, uno de los comentaristas más reconocidos en el mundo del tenis / Agencia EFE

Como en ediciones anteriores, el Paranimf de la Universitat Jaume I se llenará de jugadores, familiares, representantes del deporte provincial e instituciones para celebrar esta gran cita.

Más de 150 premiados

Durante la velada se entregarán los trofeos y reconocimientos a los primeros clasificados del Circuito Provincial y del Circuito de Aficionados, con más de 150 galardonados entre las categorías masculina y femenina: benjamines, alevines, infantiles, cadetes y absolutos.

La gala contará además con actuaciones en directo, sorteos y diversas sorpresas, convirtiéndose un año más en una auténtica fiesta del deporte provincial.