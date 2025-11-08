¿Qué calles de Castellón estarán cortadas este domingo en el Trofeo El Corte Inglés?

Este domingo tendrá lugar el 5K y 10K Trofeo El Corte Inglés que recorrerá las calles de la capital de la Plana. Esta carrera, que incluye dos recorridos, de 5 y de 10 kilómetros, está organizada por el Club de Atletismo RunAddiction y cuenta con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Castellón, y con el patrocinio de El Corte Inglés. Será una edición de récord.

La prueba de circuito rápido, totalmente plano, tendrá su salida, para ambos recorridos, a las 9.00 horas en la avenida Vila-real, a la altura de El Corte Inglés y la meta se instalará en el mismo lugar. El 5K dará una sola vuelta al recorrido, mientras que los participantes del 10K completarán dos vueltas.

El plano de la 5k y 10k. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

¿Qué calles estarán cortadas?

Las calles que estarán cortadas serán las siguientes: Av. Villarreal, Av. Camp de Morvedre, Ctra. Ribesalbes, Enrique Gimeno, Pintor Oliet, Av. Vall d'Uxó, Quevedo, Pintor López, Espronceda, Pl. Donoso Cortés, Av. Barcelona y Av. Villarreal. Hay que destacar que los accesos a estas vías se cerrarán antes del inicio de la prueba, a las 09.00 horas, según han apuntado desde el ayuntamiento a Mediterráneo. A su vez, la Avenida Villarreal frente al ECI se cerrará sobre las 06.00 para el montaje.

Récord de inscritos

En esta edición, se han batido todos los récords, con más de mil participantes inscritos. Con estas cifras, la cita se consolida como una de las más importantes en el calendario del running provincial. El año pasado ya fue un éxito con un gran nivel y una alta participación. Albert Ferrer y Lorena Rodríguez se proclamaron campeones del 10K, y en el 5K los ganadores fueron Enrico Bresciani y Lledó Martí.