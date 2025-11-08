La Marató dels Dements corona en Eslida a Manu Merillas y Anastasia Rubtsova

Un sábado de esplendor deportivo en la provincia de Castellón. La Serra d’Espadà ha sido el escenario de una jornada soleada en la que los mejores especialistas del mundo exhibieron su destreza en el exigente recorrido de la Marató dels Dements. Así, sobre un trazado de 39 kilómetros y 3.800 metros de desnivel positivo (se recortaron tres kilómetros por motivos de seguridad), cerca de medio millar de participantes salía a las 7.30 de la mañana desde la localidad de Eslida, anfitriona del evento.

En la meta, emociones compartidas. Manuel Merillas y Anastasia Rubtsova se proclamaron vencedores de la Marató. Además, Rubtsova conquistó las Merrell Skyrunner World Series, que en categoría masculina encumbraron a Luca del Pero.

La prueba

En la categoría masculina, la carrera estuvo muy competida hasta el cresto por el Espadán, donde Manuel Merillas aprovechó su destreza en terreno técnico para abrir brecha y distanciarse de sus rivales. Finalmente el leonés se coronó campeón con un tiempo de 4:02:08 y se mostraba satisfecho con el resultado obtenido.

«Vengo de estar en un muy mal momento de salud hace solo cuatro meses y ahora estoy a un 80% de mi nivel, pero el plan salió bien. Durante el recorrido controlé a quien tenía que controlar y el objetivo era no petar», comentó Merillas con su habitual naturalidad tras cruzar la línea de meta.

Manu Merillas, llegando a la meta. / Andrés Ñuñez - Last Race Studio y Pablo Cid

Apenas tres minutos después, con un crono de 4:05:12, llegaba el otro gran protagonista de la jornada, Luca del Pero. El segundo puesto en Castellón le supo a gloria al corredor italiano, ya que le sirvió para coronarse como ganador absoluto de las Merrell Skyrunner World Series tras ser el atleta más regular de la temporada. El francés Frédéric Tranchand, con un tiempo de 4:06:21, completaba el podio en la categoría masculina.

Rubtsova cumple los pronósticos

Mientras, en el cuadro femenino se cumplieron los pronósticos y la rusa Anastasia Rubtsova volvió a dar una exhibición en la Serra d’Espadà. Como ya hiciese el curso pasado, lideró la prueba desde el principio hasta el final como si corriese por el jardín de su casa y se adjudicó un triunfo incontestable. Su crono en meta fue de 4:55:25, un registro muy lejos del alcance de sus rivales. Con su victoria en Dements, Rubtsova completa una temporada impoluta y revalida su título como campeona del circuito Merrell Skyrunner World Series.

En segunda posición llegaba a Eslida la riojana Naiara Irigoyen, quien corrió de menos a más firmando un tiempo de 5:07:51. Su buen hacer en Dements le valió para afianzar su segunda plaza en el ranking general del circuito. Completaba el podio en la categoría femenina la andaluza Patricia Pineda, con un crono de 5:09:06, posición con la que sumó los puntos necesarios para colarse en la tercera línea de la clasificación final de las World Series desbancando a la rumana Denisa Dragomir.

Anastasia Rubtstova, campeona en Eslida. / Andrés Ñuñez - Last Race Studio y Pablo Cid

El itinerario

La Marató cuenta con un itinerario circular que mezcla subidas de gran calibre con bajadas sobre terreno técnico y unas vistas panorámicas inolvidables sobre la orografía de la comarca. Entre los alicientes naturales del día, el Alto de la Costera, el Punta de l’Aljub, el pico Espadán o el barranco del Roig, además de las carismática Font de Matilde, donde se congrega el mayor núcleo de público, a las afueras del propio pueblo de Eslida.

Por su condición de Skymasters, la MaratódelsDements tuvo el privilegio de contar con un elenco de atletas de primer nivel, la mayoría de ellos inmersos en la pelea por las posiciones altas del ranking. Además, como prueba final del circuito, Dements otorgaba un 50% más que el resto de carreras de las Merrell Skyrunner World Series. Muchos alicientes para un nutrido grupo de corredores que salió desde el primer minuto sin ninguna intención de negociar esfuerzo alguno.

LA DIPUTACIÓN ENSALZA EL ÉXITO La Diputación Provincial de Castellón ensalza el éxito de la Marató dels Dements Skymasters y honra la fuerza y el coraje de los corredores que han participado en esta décima edición de la prueba, que ha vuelto a ser la final del circuito mundial Merrell Skyrunner World Series. “Los 646 corredores, hombres y mujeres que se enfrentan a la meta de completar el recorrido demuestran una increíble resistencia y una gran perseverancia. Correr una carrera como Dements implica mucha mente y corazón, y los deportistas que hoy se han atado los cordones y se han puesto a correr por los senderos de la Sierra de Espadán demuestran coraje y valentía en cada kilómetro”. Así se ha expresado el diputado de Deportes de la institución provincial, Iván Sánchez, durante la X edición de la Marató dels Dements. El diputado, que ha seguido la prueba y ha animado a los corredores en diversos puntos del recorrido de la carrera, ha comprobado el sacrificio que supone para todos ellos y ha asegurado que “los 646 participantes convierten la montaña en un escenario de emoción, esfuerzo y superación”.

El domingo, la Mitja d'Aín

Tras celebrar este sábado su día grande, la Marató dels Dements completará en la jornada del domingo su programa de eventos. Y lo hará, como es ya tradición, con la Mitja d’Ain, prueba de 22 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo que reunirá a varios centenares de participantes. Una alternativa más corta pero también muy exigente por la dureza del recorrido. La salida se dará a las 8:00 de la mañana desde el municipio de Aín.