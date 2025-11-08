Moreira logra su séptima 'pole' de la temporada en Moto2 y se acerca al título

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) ha logrado su séptima 'pole position' de la temporada en la clasificación oficial para el Gran Premio de Portugal de Moto2 en el circuito de Portimao, en donde podría conseguir matemáticamente el título mundial.

Moreira, con un registro de 1:41.168 sumó la novena 'pole position' de su carrera deportiva, lo que unido al hecho de que su único rival por el título mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), tenía que parar en su intento de vuelta rápida al encontrarse banderas amarillas en el tercer parcial del circuito por la caída del también español Arón Canet (Kalex) en la curva siete, lo que le relegó a la octava posición.

De darse en la carrera del domingo, la primera de la programación del Gran Premio de Portugal de motociclismo este mismo resultado, Moreira primero y González octavo, le daría matemáticamente el título mundial al piloto de San Pablo.

El español Daniel Muñoz (Kalex), con 1:41.555, fue la referencia inicial en la primera clasificación, secundado por su compatriota Alex Escrig (Forward), que fue el más rápido en una segunda tanda libre matinal que se disputó con muy malas condiciones atmosféricas y del asfalto, seguidos por el checo Filip Salac (Boscoscuro) y el neerlandés Zonta Van den Gooerbergh (Kalex), pero todavía con tiempo por delante.

Uno de los pilotos más activos y que buscó con ahínco la clasificación, fue el español Iván Ortolá (Boscoscuro), aunque antes que él mejoró su rendimiento el checo Salac, quien con un tiempo de 1:41.907 ganó una posición y una vuelta más tarde lo volvió a intentar y 'arañó' algunas milésimas a su registro para dejarlo en 1:41.767.

La 'batalla' final permitió a Adrián Huertas (Kalex) ascender a la cuarta posición, en detrimento del neerlandés Zonta Van den Goorbergh, quien en el siguiente giró lo enmendó al protagonizar el tercer mejor tiempo, por detrás de Daniel Muñoz y Filip Salac, y por delante de Alex Escrig, con lo que Huertas acababa quinto, decimonovena posición en la formación de salida.

Una vez más el británico Jake Dixon (Boscoscuro) fue la primera referencia en la segunda clasificación, 1:41.185, por delante del brasileño Diogo Moreira (Kalex) y de Daniel Muñoz, que venía desde la primera clasificación tercero, en tanto que Manuel 'Manugas' González (Kalex), abortaba su primer intento de vuelta rápida.

En el segundo intento, 'Manugas' González consiguió pasar de la decimotercera posición a la cuarta, sólo superado por Dixon, Moreira, y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), en tanto que Arón Canet (Kalex), el más rápido del primer día, era por entonces noveno.

Con Jake Dixon firme en la primera plaza, el belga Barry Baltus (Kalex) ascendió hasta la segunda posición, superando a Moreira, Vietti y González, cuando todos los pilotos entraban en sus talleres a realizar el cambio de neumáticos para afrontar el segundo 'time attack'.

En su intento de mejorar el tiempo obtenido, el británico Jake Dixon acabó rodando por los suelos, aunque sin producirse daños personales y escaso daños mecánicos, lo que le permitió recuperar rápidamente la moto para continuar en pista sin entrar en su taller para nada.

Con menos de un minuto de sesión por delante, fue el belga Barry Baltus quien comenzó a marcar el primer parcial en rojo, pero falló en los siguiente, lo que no sucedió con el brasileño Diogo Moreira, que sorprendió a todos en los últimos parciales del trazado para marcar un 1:41.168 que le daban la 'pole position'.

Todo cambió en esas vueltas finales en la clasificación, pues con Diogo Moreira líder, intentaron batirlo sin éxito algunos de sus rivales, para acabar completando la primera línea junto al brasileño el británico Jake Dixon y el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

En la segunda línea estarán Barry Baltus, Arón Canet y Daniel Muñoz, con Daniel Holgado, Manuel González y Celestino Vietti en la tercera. La cuarta línea la ocuparán David Alonso (Kalex), Alex Escrig y Alonso López (Boscoscuro), quien deberá cumplir con la sanción de pérdida de tres posiciones en la formación de salida por rodar lento en los entrenamientos del primer día.