Derrota del Servigroup Peñíscola ante el líder (2-4)

El Servigroup Peñíscola cayó derrotado ante El Pozo Murcia, líder de la Primera División. Los goles de Araya y Juanico no evitaron el traspié del conjunto del Baix Maestrat, que se marchó de vacío pese a realizar uno de los mejores encuentros de la temporada.

Así lo expresó el propio Santi Valladares, analizando la derrota en sala de prensa. Marcel y Gadeia adelantaron a los visitantes en la primera mitad, pero Araya recortó distancias tras el descanso.

El Peñíscola, que sigue en la zona baja, percutió en busca de un empate que no llegó. A falta de cuatro minutos, Bebe aumentó la ventaja de los murcianos, que sentenciaron con otro gol de Rafa antes del 2-4 de Juanico.