El Sevilla amarra de penalti los tres puntos ante Osasuna

Un tanto de penalti del suizo Rubén Vargas en el minuto 50 le ha dado al Sevilla los tres puntos en juego ante Osasuna, una victoria para que los de Matías Almeyda rompieran ante su gente una racha de tres derrotas consecutivas.

Un despeje a su propia portería de Nianzou se convertía en el minuto 12 en el primer remate de un choque sin dueño plagado de errores, sobre todo en el bando local, incapaz de acercar la pelota a los dominios de Sergio Herrera. Curiosamente, un desviadísimo remate lejano de Nianzou en el 26 estrenaba el repertorio ofensivo de un equipo que comenzaba a desesperar a su gente.

El paso de los minutos no ayudaba a mejorar a la tropa de Almeyda, huérfana de calidad para poner en apuros a Osasuna. Ni a pelota parada probaba el cuadro blanco al meta visitante. Sin duda, uno de los datos que explicaban el 0-0 al final de un primer tiempo para olvidar.

En apenas unos instantes de la segunda mitad el Sevilla rozaba el 1-0. Tras un pase de Juanlu, rematado por Akor Adams y abortado por Sergio Herrera. El prólogo de la pena máxima cometida sobre Juanlu, validada desde el VAR y transformado por Vargas en el minuto 50.

En un abrir y cerrar de ojos, los locales habían firmado lo mejor de la tarde. Oroz, desde el banco, era la apuesta navarra para nivelar un marcador que se había estrenado cuando nadie lo esperada. Bretones, en el 53, demostraba que los de Almeyda tendrían que tirar de oficio para no desperdiciar un gol con tanto rédito.

En el 61, Odysseas firmaba la parada de la tarde. Paradón del meta heleno tras un mano a mano protagonizado por Raúl García y un mal despeje de Marcao. Adelantaba líneas Osasuna y Gudelj al campo, segundos después de un tanto anulado a Akor Adams por fuera de juego, para potenciar una medular que perdía fuelle. Un centro del campo clave para frenar el juego de los hombres de Lisci, ya casi a la desesperada con Becker en el verde.

Sin el sustituido y muy aplaudido Peque, el Sevilla FC se encomendaba a su intendencia en el último cuarto de hora para dejar en casa los puntos en juego. Osasuna, a Sergio Herrera con sendos paradones a Adams en el 77 y a Marcao en el 78, para no volver a casa de vacío.