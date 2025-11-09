Récord de participación en la Carrera Benéfica 5 y 10K de El Corte Inglés en Castellón
La cita se celebra beneficio de la Asociación de DCA Ateneu- Daño Cerebral Adquirido
Ruswell Rodríguez y Ana Roig Fuentes triunfan en 5K, mientras que Javier Medall y Nuria Conejos se imponen en 10K
Las inmediaciones de El Corte Inglés de Castellón se llenaron este domingo de color, energía y solidaridad con motivo de la Carrera Benéfica 5 y 10K, organizada por Run Addiction con el apoyo del Ayuntamiento de Castellón y de la Asociación de DCA Ateneu- Daño Cerebral Adquirido.
Más de un millar de atletas participaron en esta cita deportiva que, además de fomentar la práctica del deporte, tuvo un claro objetivo solidario: recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas por daño cerebral adquirido.
La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado destacó “la gran respuesta de los atletas y del público en una prueba que une deporte y solidaridad”, y subrayó “la importancia de respaldar causas sociales desde el ámbito deportivo”.
Resultados 5K
En la distancia de 5 kilómetros, el vencedor absoluto masculino fue Ruswell Rodríguez, con un tiempo de 15’33”, seguido de Carlos López y Carlos Fuentes Vázquez. En la categoría femenina, la ganadora absoluta fue Ana Roig Fuentes, con 18’18”, acompañada en el podio por Lledó Martí y Estefanía Escudero.
Resultados 10K
La prueba de 10 kilómetros, que contó con cinco categorías, coronó como vencedor absoluto masculino a Javier Medall con un tiempo de 32´37 y como vencedora absoluta femenina a Nuria Conejos con una marca de 38´31”.
En la categoría Sénior, los triunfos en Castellón fueron para Sergio Bellés y Laura Ramos. En Veteranos A, se impusieron Carlos Folch y Marta Ferrer; en Veteranos B, César Lapica y Sara Claramonte; mientras que, en Veteranos C, los ganadores fueron Tomás Daniel Villalonga y Ana Poveda. Finalmente, en Veteranos D masculino, la victoria fue para Manuel Rodríguez.
