El doble reto de Alcaraz en las ATP Finals: recuperar el número uno en territorio hostil para el tenis español

De los 92 títulos individuales que ganó Rafa Nadalen su legendaria carrera, solo uno de ellos llegó bajo techo, el primero que logró en Madrid cuando el Masters 1000 madrileño se disputaba todavía en el Madrid Arena de la Casa de Campo en otoño. Nunca logró el balear una Copa de Maestros, el principal agujero en su legendario palmarés.

Entre los 24 títulos individuales que lleva ganados Carlos Alcaraz, solo figura uno 'indoor', el de este año en el ATP 500 de Róterdam. Y no, no es casualidad que los dos tótems históricos del tenis español se empequeñezcan cuando ven un techo sobre sus cabezas. La cultura deportiva y el clima españoles, que permiten y promueven la práctica de este deporte a cielo abierto durante casi todo el año, contribuyen desde las etapas formativas a ese déficit competitivo que trasciende generaciones.

Orantes y Corretja, únicos ganadores

Lucha, Alcaraz, en fin, contra los elementos y la historia en las ATP Finals que arrancan hoy en Turín, el torneo 'indoor' por excelencia cuya final se jugará el próximo domingo. La historia solo recuerda dos campeones españoles en el torneo que tradicionalmente abrocha las temporadas. Lo consiguió Manuel Orantes en 1976 y repitió éxito Àlex Corretja en 1998, tras una recordada e inesperada final frente a Carlos Moyá. Desde entonces, solo Juan Carlos Ferrero (2002), David Ferrer (2007) y Rafa Nadal (2010 y 2013) lograron alcanzar el partido por el título, nunca con éxito.

Alcaraz comparece por tercera vez en este torneo. En 2023 fue eliminado por Novak Djokovic en semifinales -esta vez no se lo encontrará tras la renuncia del serbio después de vencer en Atenas- y el año pasado no pasó de la 'round robin', tras perder sus partidos contra Casper Ruud y Alexander Zverev, ambos en dos sets. Lo hace con escaso rodaje previo, pues en los últimos 40 días, una anomalía, solo ha jugado un partido. Tras ganar la final del ATP 500 de Tokio frente a Taylor Fritz, renunció al Masters 1000 de Shanghái por molestias en su tobillo y fue eliminado en su estreno en el de París, sorprendido por Cameron Norrie y por las peculiares características de la nueva superficie del torneo, que este año estrenaba sede en La Défense.

Sinner, claro favorito al título

Allí ganó, incontestable, Jannik Sinner, que aprovechó las circunstancias para adelantar a su némesis en el ranking ATP. Ese es el primer reto de Alcaraz esta semana, deshacer el 'sorpasso' para acabar el año como número uno. Si el italiano no revalida en Turín el título que ganó el año pasado, lo conseguirá, haga lo que haga. Si Jannik cumple los pronósticos que le sitúan como máximo favorito y gana el domingo que viene, Alcaraz deberá haber ganado tres partidos anteriormente para acabar 2025 al frente del ranking.

El tenista italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras ganar la final contra el canadiense Félix Auger-Aliassime en el torneo ATP Masters de París. / CHRISTOPHE PETIT / EFE

A favor del italiano, además de competir en casa, juegan tanto la superficie (el marcador de títulos en dura 'indoor' está 9-1 a su favor) como su estado de forma reciente, ganador en Pekín, Viena y París en el último mes y medio. Alcaraz parece el único jugador capaz de evitar que Sinner arrase en Turín. De hecho, el de San Candido solo ha perdido cinco partidos este año (se retiró de un sexto, en Shanghái, por lesión) y cuatro han sido contra el genio español. El otro, a modo de anécdota, fue en Halle contra el kazajo Aleksandr Bublik, que podrá contar esta historia a sus nietos.

Los grupos de las ATP Finals

Su condición de cabezas de serie separa sus caminos en la 'round robin', la fase de dos grupos de cuatro tenistas en la que todos se enfrentan contra todos. Se estrenará Alcaraz contra Alex de Miñaur (hoy, no antes de las 14.00 h., Movistar) y posteriormente jugará contra Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, que ocupa la plaza de Djokovic tras su segunda renuncia consecutiva en las ATP Finals. Sinner, por su parte, debutará frente Felix Auger-Aliassime para después cruzarse con Ben Shelton y Alexander Zverev. Avanzan los dos mejores de cada grupo en unas semifinales que enfrentan al mejor de uno con el segundo mejor del otro.

El otro representante español en las ATP Finals será, en dobles, Marcel Granollers. El catalán, con su pareja habitual, el argentino Horacio Zeballos, busca su segunda Copa de Maestros 13 años después de su único título: lo consiguió en el año 2012 junto a Marc López. Sería el broche a la mejor temporada de su carrera, en la que ha conquistado Roland Garros y el Abierto de EEUU con 39 años.