La Mitja d'Aín culmina un gran fin de semana de Dements

Tras la celebración el sábado de la prueba final del circuito Skyrunner World Series en la clásica Marató dels Dements, el evento ha cerrado su programa de carreras con la hermana pequeña de la familia, la Mitja d’Aín.

Una prueba igualmente exigente: 22 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo en un recorrido circular que acoge la localidad de Aín como anfitriona.

Como ocurriera el sábado en Eslida, el domingo ha vuelto a ser una jornada soleada en la comarca de la Plana Baixa, unas condiciones perfectas para disfrutar de la Serra d’Espadà, escenario ya idílico para miles de aficionados a las carreras de montaña. Este domingo fueron cerca de 300 los que se animaron con el reto y desafiaron los senderos técnicos del entorno, un circuito muy reconocible que mezclaba ascensos de gran inclinación, bajadas muy técnicas y diversos caminos que conectan los bosques de alcornoque tan preciados de este paisaje (y origen de la importante industria del corcho que mueve la economía en estos pueblos).

Un gran nivel competitivo

A las 8.00 horas comenzaba la carrera con muchos jóvenes talentos del trail running local en el cajón de salida. Uno de ellos, Óscar Bou, se adjudicaba el triunfo con mucha autoridad tras cruzar la línea de meta en un tiempo de 2:12:56. El atleta del club Mur i Castell logró una ventaja notable a medida que pasaban los kilómetros y alcanzó la meta de Aín sin sufrimiento alguno. Pocos minutos después se abrazaba con su compañero de equipo Agustín Ribera, segundo en el podio con un tiempo de 2:18:47. Completaba el cajón de honor el colombiano Esteban Izquierdo con una marca de 2:20:19.

Los espectaculares paisajes de la prueba. / Pablo Cid

En el cuadro femenino Alba Barambio hizo buenos los pronósticos y subió a lo más alto del podio. La corredora del Rujamar Trail Team tomó el mando desde los primeros compases de la carrera y supo sufrir para llevarse la victoria con un tiempo de 2:56:11. Por detrás de la conquense llegaba Yasmina Martín, con una marca de 2:57:46, firmando también una actuación sobresaliente y peleando por el triunfo hasta el tramo final de carrera. Sandra Lafuente, vencedora de la Lliga Nord en 2023, completaba el podio femenino con 3:00:45.

Un décimo aniversario soñado

Lo que comenzó siendo una idea loca de un grupo de amigos hace ya diez años es hoy una de las carreras por montaña más prestigiosas del calendario. Y es que la Marató dels Dements ha lucido por segundo año consecutivo su condición de Skymasters, sirviendo como prueba decisiva (y puntuando un 50% más que el resto de carreras) al circuito internacional Merrell Skyrunner World Series.

Alba Barambio, la ganadora. / Andrés Nuñez

Así, un año más, los vecinos de Eslida, Aín y de toda la provincia de Castellón han tenido el privilegio de ver en directo a los mejores especialistas del mundo en esta disciplina, como los italianos Luca del Pero (ganador en la categoría masculina), Gianluca Ghiano, William Boffelli, el leonés Manuel Merillas (vencedor de la prueba), el francés Frédérich Tranchand, la rusa Anastasia Rubtsova (ganadora en la categoría femenina y vencedora del circuito) o las españolas Naiara Irigoyen, Patricia Pineda y Marta Martínez Abellán.

Oscar Bou llega a meta. / Andrés Nuñez

El décimo aniversario de la Marató dels Dements ha consagrado al propio evento y a la Serra d’Espadà como un escenario natural de gran valor para disfrutar del trail running y conocer algunos de los lugares más bellos del relieve castellonense. Además, se afianza como un gran dinamizador de la economía local y una herramienta de gran alcance para la promoción turística de los municipios implicados.