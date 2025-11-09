La Mitja d'Aín culmina un gran fin de semana de Dements
Óscar Bou y Alba Barambio vencen con autoridad
Cerca de 300 participantes ponen el broche a otra histórica edición de la Marató del Dements
Tras la celebración el sábado de la prueba final del circuito Skyrunner World Series en la clásica Marató dels Dements, el evento ha cerrado su programa de carreras con la hermana pequeña de la familia, la Mitja d’Aín.
Una prueba igualmente exigente: 22 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo en un recorrido circular que acoge la localidad de Aín como anfitriona.
Como ocurriera el sábado en Eslida, el domingo ha vuelto a ser una jornada soleada en la comarca de la Plana Baixa, unas condiciones perfectas para disfrutar de la Serra d’Espadà, escenario ya idílico para miles de aficionados a las carreras de montaña. Este domingo fueron cerca de 300 los que se animaron con el reto y desafiaron los senderos técnicos del entorno, un circuito muy reconocible que mezclaba ascensos de gran inclinación, bajadas muy técnicas y diversos caminos que conectan los bosques de alcornoque tan preciados de este paisaje (y origen de la importante industria del corcho que mueve la economía en estos pueblos).
Un gran nivel competitivo
A las 8.00 horas comenzaba la carrera con muchos jóvenes talentos del trail running local en el cajón de salida. Uno de ellos, Óscar Bou, se adjudicaba el triunfo con mucha autoridad tras cruzar la línea de meta en un tiempo de 2:12:56. El atleta del club Mur i Castell logró una ventaja notable a medida que pasaban los kilómetros y alcanzó la meta de Aín sin sufrimiento alguno. Pocos minutos después se abrazaba con su compañero de equipo Agustín Ribera, segundo en el podio con un tiempo de 2:18:47. Completaba el cajón de honor el colombiano Esteban Izquierdo con una marca de 2:20:19.
En el cuadro femenino Alba Barambio hizo buenos los pronósticos y subió a lo más alto del podio. La corredora del Rujamar Trail Team tomó el mando desde los primeros compases de la carrera y supo sufrir para llevarse la victoria con un tiempo de 2:56:11. Por detrás de la conquense llegaba Yasmina Martín, con una marca de 2:57:46, firmando también una actuación sobresaliente y peleando por el triunfo hasta el tramo final de carrera. Sandra Lafuente, vencedora de la Lliga Nord en 2023, completaba el podio femenino con 3:00:45.
Un décimo aniversario soñado
Lo que comenzó siendo una idea loca de un grupo de amigos hace ya diez años es hoy una de las carreras por montaña más prestigiosas del calendario. Y es que la Marató dels Dements ha lucido por segundo año consecutivo su condición de Skymasters, sirviendo como prueba decisiva (y puntuando un 50% más que el resto de carreras) al circuito internacional Merrell Skyrunner World Series.
Así, un año más, los vecinos de Eslida, Aín y de toda la provincia de Castellón han tenido el privilegio de ver en directo a los mejores especialistas del mundo en esta disciplina, como los italianos Luca del Pero (ganador en la categoría masculina), Gianluca Ghiano, William Boffelli, el leonés Manuel Merillas (vencedor de la prueba), el francés Frédérich Tranchand, la rusa Anastasia Rubtsova (ganadora en la categoría femenina y vencedora del circuito) o las españolas Naiara Irigoyen, Patricia Pineda y Marta Martínez Abellán.
El décimo aniversario de la Marató dels Dements ha consagrado al propio evento y a la Serra d’Espadà como un escenario natural de gran valor para disfrutar del trail running y conocer algunos de los lugares más bellos del relieve castellonense. Además, se afianza como un gran dinamizador de la economía local y una herramienta de gran alcance para la promoción turística de los municipios implicados.
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Los niños de la secta vivían una infancia de «fantasía» antes del horror al cumplir 12
- Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo
- ¿Qué calles de Castellón estarán cortadas este domingo en el Trofeo El Corte Inglés?
- Nuevo avance para el corredor mediterráneo en Castellón: adjudicado un contrato
- Temporal de viento en Castellón: La alerta por fuertes rachas se mantiene en el interior y el litoral
- Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia