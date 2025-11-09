Resumen juveniles | Debacle del Castellón en Murcia y gran victoria para el Villarreal en Elche
El Roda también fue sorprendido en su campo frente al Murcia Promises
El Villarreal de Pepe Reina se impuso en el campo del Elche (0-3) en un encuentro donde los vila-realenses dejaron clara su superioridad en el marcador. Segunda victoria consecutiva y ya son cinco encuentros sin perder. Los dos primeros goles llevaron el sello de Mauro Roca y el tercero lo anotó el delantero albaceteño Julio Arjona. La escuadra ‘grogueta’ es sexta en la clasificación, a siete puntos del líder Valencia.
El Castellón sucumbió en el campo del Real Murcia (3-2), a pesar de anotar primero. A pesar de marcar primero, el equipo de la capital de la Plana poco a poco fue recibiendo torpedos a su línea de flotación y después del 0-1 se pasó al 3-1. Fran Santamaría (ya lleva nueve goles) adelantó a los albinegros, pero antes del descanso Pablo Reyes y el castellonense Josito Fernández (dos, uno de penalti), le dieron la vuelta al marcador. Santamaría repitió a última hora para el 3-2 final.
Otra derrota
Finalmente, el Roda cayó derrotado en casa frente al Murcia Promises (0-1), con un gol de Alejandro Valverde en el minuto 61. Los gualdinegros están en un momento delicado, habiendo ganado uno de los siete últimos partidos y eso les ha hecho perder puestos en la clasificación.
El próximo fin de semana se disputará la novena jornada de liga. El sábado jugará el Roda ante el Albacete (13.00 horas) en la Ciudad Deportiva Andrés Hiniesta, y para el domingo a las 12.00 horas el Castellón recibirá al Alboraya y el Villarreal al Hércules.
