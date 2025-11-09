Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Resumen de la Lliga Comunitat | El Nou Jove da la campanada en el campo del Onda (2-3)

Burriana, Almazora y Alqueries también saldaron con victoria sus respetivos partidos

Alegría en el vestuario del Nou Jove Castelló tras su triunfo ante el Onda.

Juanfran Roca

Castellón

El Burriana, con un gol de Xavi Broch en el descuento, logró arrancar los tres puntos del campo del Silla. Buena victoria para los muchachos de Óscar Calleja. Fue la tercera victoria a domicilio para los celestes, y segunda consecutiva en este campeonato, para engancharse a la zona alta de la clasificación.

En esta jornada, destacó el importante triunfo del Nou Jove/Ripollés en el campo del Onda (2-3). Younnes Addar (dos) y Moha (min. 93) anotaron por los visitantes. Por los ondenses marcaron Marcos Bou y Hugo Algaba (penalti). Segunda derrota consecutiva para los rojiblancos y prima victoria a domicilio para los blanquinegros.

El Almazora, tras tres derrotas consecutivas, también alzó los brazos en señal de triunfo tras derrotar a L’Alcora (1-0) en el campo José Manuel Pesudo. El único gol lo anotó Héctor Rubio en el minuto 23.

Finalmente, el Alqueries también se apuntó a los equipos ganadores y se impuso por 2-0 al Quart de les Valls. Adrián firmó el primero y Alejandro selló el segundo para el equipo entrenado por Òscar Sanahuja.

