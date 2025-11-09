Resumen de la Lliga Comunitat | El Nou Jove da la campanada en el campo del Onda (2-3)

El Burriana, con un gol de Xavi Broch en el descuento, logró arrancar los tres puntos del campo del Silla. Buena victoria para los muchachos de Óscar Calleja. Fue la tercera victoria a domicilio para los celestes, y segunda consecutiva en este campeonato, para engancharse a la zona alta de la clasificación.

En esta jornada, destacó el importante triunfo del Nou Jove/Ripollés en el campo del Onda (2-3). Younnes Addar (dos) y Moha (min. 93) anotaron por los visitantes. Por los ondenses marcaron Marcos Bou y Hugo Algaba (penalti). Segunda derrota consecutiva para los rojiblancos y prima victoria a domicilio para los blanquinegros.

El Almazora, tras tres derrotas consecutivas, también alzó los brazos en señal de triunfo tras derrotar a L’Alcora (1-0) en el campo José Manuel Pesudo. El único gol lo anotó Héctor Rubio en el minuto 23.

Finalmente, el Alqueries también se apuntó a los equipos ganadores y se impuso por 2-0 al Quart de les Valls. Adrián firmó el primero y Alejandro selló el segundo para el equipo entrenado por Òscar Sanahuja.