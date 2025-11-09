Resumen de la Lliga Comunitat | El Nou Jove da la campanada en el campo del Onda (2-3)
Burriana, Almazora y Alqueries también saldaron con victoria sus respetivos partidos
El Burriana, con un gol de Xavi Broch en el descuento, logró arrancar los tres puntos del campo del Silla. Buena victoria para los muchachos de Óscar Calleja. Fue la tercera victoria a domicilio para los celestes, y segunda consecutiva en este campeonato, para engancharse a la zona alta de la clasificación.
En esta jornada, destacó el importante triunfo del Nou Jove/Ripollés en el campo del Onda (2-3). Younnes Addar (dos) y Moha (min. 93) anotaron por los visitantes. Por los ondenses marcaron Marcos Bou y Hugo Algaba (penalti). Segunda derrota consecutiva para los rojiblancos y prima victoria a domicilio para los blanquinegros.
El Almazora, tras tres derrotas consecutivas, también alzó los brazos en señal de triunfo tras derrotar a L’Alcora (1-0) en el campo José Manuel Pesudo. El único gol lo anotó Héctor Rubio en el minuto 23.
Finalmente, el Alqueries también se apuntó a los equipos ganadores y se impuso por 2-0 al Quart de les Valls. Adrián firmó el primero y Alejandro selló el segundo para el equipo entrenado por Òscar Sanahuja.
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Los niños de la secta vivían una infancia de «fantasía» antes del horror al cumplir 12
- Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo
- ¿Qué calles de Castellón estarán cortadas este domingo en el Trofeo El Corte Inglés?
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia
- Nuevo avance para el corredor mediterráneo en Castellón: adjudicado un contrato
- Temporal de viento en Castellón: La alerta por fuertes rachas se mantiene en el interior y el litoral
- Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes