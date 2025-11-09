Resumen de Tercera RFEF | El Villarreal C sigue intratable y asalta el Camilo Cano (1-3)

Zarpazo del Villarreal C en el Camilo Cano. El equipo de la Plana de David Cifuentes se impuso (1-3) a La Nucía con suficiencia y mostrando una buena imagen, que además certifica su buen momento de forma, con cinco jornadas sin conocer la derrota. La escuadra grogueta, instalada en la zona alta de la tabla donde acaricia el primer puesto, apenas tardó 12 minutos en encarrilar el marcador. Lo hizo por mediación del argentino Nico Barattucci, de trallazo desde la frontal. Amplió la renta César Bonafé, de derechazo tras un recorte, y Fofana cerró el marcador en el minuto 88.

El Vall de Uxó no pasó del empate (0-0) ante el Levante B en el partido del exilio, disputado en La Corona de Almenara. Un choque muy igualado ante un filial del Levante muy peleón. Los valleros jugaron los 25 últimos minutos con un jugador menos por la expulsión de Monty con tarjeta roja. Al final se le escapó la que hubiese sido la segunda victoria en casa.

El Vall de Uxó y el Levante B firmaron tanlas en La Corona de Almenara. / UD Vall de Uxó

Más debacles

Por su parte, el Soneja cayó en su campo, El Alter, frente al peligroso Castellonense (0-1). Un grave tropiezo porque ya son siete los partidos consecutivos sin ganar y ahora el equipo del Alto Palancia cae al último puesto de la clasificación. El único gol del partido lo anotó Germán Lidón, de penalti, en el minuto 86.

El sábado el Roda recibió un duro correctivo en su campo frente al potente Atlético Saguntino (2-4). Toma y daca en la primera parte, que acabó en tablas (2-2), pero tras el descanso el conjunto romano sentenció. Pau Tejón y Alejandro Roz anotaron por los gualdinegros y Sergio González (tres) y Adama Sangaré lo hicieron por los de Sagunto.