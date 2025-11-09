Suspenden un partido de alevines en Castellón por intento de agresión al árbitro
Sucedió en el encuentro entre el Moró y el Cabanes de Segunda FFCV (de primer año) con el marcador de 2-5
Suspenden un partido en Castellón por intento de agresión al árbitro. Ocurrió este sábado en el campo municipal Jesús Beire Gil de Sant Joan de Moró. Se enfrentaban los alevines del CF Moró A y del CD Cabanes A, dentro del grupo I de la Segunda FFCV Alevín de segundo año, con arbitraje del colegiado Alejandro Molina Fernández. Este encuentro no pudo acabar por un intento de agresión al colegiado.
Apenas faltaban tres minutos para la conclusión, según reza el acta, y el marcador era favorable al conjunto del CD Cabanes por 2-5.
Dos intentos
No finalizó porque una persona que estaba presenciando el partido intentó agredir al colegiado. En un primer intento casi lo logra, según las personas a las que ha consultado el periódico Mediterráneo, y en el segundo intento ya fue sujetado por el cuerpo técnico local, visitante y algunos aficionados. Ante esta situación tensa, y tratándose de chavales muy jóvenes, separaron a los niños y el árbitro decretó la suspensión del encuentro.
Momento de la 'no expulsión'
Al parecer todo ocurrió a falta de tres minutos para el final. Un delantero del CD Cabanes se fue dirección a portería con el balón para marcar y chocó con el guardameta local. El portero se levantó y empujó al delantero y lo tiró al suelo, según han relatado testigos al diario. El colegiado no expulsó al arquero porque en estas categorías el árbitro suele hablar con el entrenador para sustituirle por otro jugador (portero).
Por lo visto, esto no le sentó nada bien a un espectador (al parecer vinculado a un jugador del equipo local) que entró al campo para intentar agredir al colegiado en dos ocasiones. El joven árbitro no quiso continuar y suspendió el partido con el marcador de 2-5 y a falta de tres minutos para el final. Será el Comité de Competición el que tendrá que decidir.
