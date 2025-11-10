Gil Marín y Cerezo venden el Atlético de Madrid al fondo estadounidense Apollo

El Atlético de Madrid ha anunciado el acuerdo para que el fondo estadounidense Apollo Sports Capital se convierta en el accionista mayoritario del club. La operación incluye la continuidad de Miguel Ángel Gil Marín como consejero delegado y de Enrique Cerezo como presidente. Los dos dirigentes tenían hasta ahora el control mayoritario de la SAD.

La entidad rojiblanca no ha compartido ni la distribución definitiva de las acciones ni la cantidad que pagará Apollo para quedarse con el capital mayoritario del club, si bien se estima que el desembolso ha sido de unso 700 millones de euros.

