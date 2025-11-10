FÚTBOL
Gil Marín y Cerezo venden el Atlético de Madrid al fondo estadounidense Apollo
Los actuales dirigentes se mantendrán en sus puestos de consejero delegado y presidente, respectivamente
El Atlético de Madrid ha anunciado el acuerdo para que el fondo estadounidense Apollo Sports Capital se convierta en el accionista mayoritario del club. La operación incluye la continuidad de Miguel Ángel Gil Marín como consejero delegado y de Enrique Cerezo como presidente. Los dos dirigentes tenían hasta ahora el control mayoritario de la SAD.
La entidad rojiblanca no ha compartido ni la distribución definitiva de las acciones ni la cantidad que pagará Apollo para quedarse con el capital mayoritario del club, si bien se estima que el desembolso ha sido de unso 700 millones de euros.
[Noticia en ampliación]
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Fallece el banderillero castellonense Josele a los 55 años
- Una iglesia de Castellón deslumbra a arquitectos de todo el mundo por sus espectaculares bóvedas tabicadas
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia
- Tres mujeres de Castellón entre las 52 más ricas de España
- La música conquista la plaza Mayor de Castelló con una nueva edición del Vermut Solidario
- Suspenden un partido de alevines en Castellón por intento de agresión al árbitro
- Sprint' final para pagar menos en el recibo de la basura en Castelló: los residuos que más reciclan