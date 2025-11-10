Graves insultos y amenazas en un partido de fútbol en Castellón: el árbitro obligado a suspenderlo

Otro incidente en un partido de fútbol en la provincial de Castellón. Si el sábado un colegiado tuvo que suspender el partido de alevines por dos intentos de agresión, ese mismo día un árbitro se vio obligado a detener el encuentro y solicitar al delegado de campo que cesaran los insultos y amenazas hacia su persona, y ante el caso omiso, según en acta, suspendió el encuentro en el minuto 77.

Se trata del partido Vinromà-Sant Mateu, del grupo I de la Tercera FFCV disputado en El Tempo de Coves de Vinromà. El colegiado de dicho encuentro Nasrallah Belhadri fue insultado y amenazado por un reducido número de seguidores locales, según refleja el árbitro en documento del partido. «Debido a la persistencia de los incidentes y a que la visibilidad en el terreno de juego era muy deficiente, decidí suspender el partido por falta de condiciones adecuadas para su continuidad», destaca.

'Burro', 'hijo de puta', 'me cago en tus muertos'...

El encuentro andaba por el minuto 72 con 1-2 en el marcador a favor del Sant Mateu y empezaron los incidentes. «Parte del público del equipo local comenzó a dirigirse hacia mí con insultos tales como ‘burro’, ‘hijo de puta’, ‘me cago en tus muertos’, ‘qué malo eres’, ‘vete a chu…’». Además, algunos espectadores arrojaron objetos al terreno de juego».

Fue cuando requirió la presencia del delegado del equipo local para indicarle que debía intervenir y pedir al público que cesara su comportamiento «a lo cual accedió y actuó en consecuencia». En el minuto 77 «los insultos volvieron a repetirse como ‘hijo de puta’. ‘te voy a matar fuera, prepárate’, por lo que solicité nuevamente la intervención del delegado de campo. En esta ocasión el delegado se negó a dirigirse al público».

Fue entonces cuando el colegiado Nasrallah Belhadri decidió suspender el partido, también en parte por la falta de iluminación y lo mal señaladas que estaban las líneas del terreno de juego. El árbitro llamó a la Guardia Civil y, según informó a los dos equipos, el protocolo la Federación denunciará estos hechos.