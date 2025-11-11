La castellonense Noelia Bouzo debuta este miércoles en el duelo estrella del ITF WTA de Nules
También entra en escena la burrianense Andrea Burguete en la modalidad de dobles
Sube la temperatura en el X Open Internacional de Tenis Femenino Caixa Rural Nules-Trofeo Tamar. La jornada del martes arrancó con el cierre de las rondas previas y la clasificación de las españolas Marta León, Luna Dinoto, Alba Coromina, Lucía Natal, Judith Hernández y Ana Maye.
Acto seguido dio comienzo el esperado cuadro final, que tuvo como principal atractivo el estreno de Claudia Ferrera, única cabeza de serie que ha jugado este martes. No lo tuvo sencillo para vencer a la inglesa Korpanec (6-4 y 7-5), combativa durante todo el encuentro. El resto de cabezas entran en liza este miércoles, con la castellonense y tercera favorita, Noelia Bouzó, como plato estrella. La jugadora local se estrenará en la pista central ante la española Celia Anson en busca de seguir adelante en el torneo. A continuación, lo hará la valenciana Adriana Monlleó en el segundo turno frente a la francesa Oceane Babel.
De Burriana, en dobles
En la modalidad de dobles, con Adriana Monlleó como pareja, habrá representación provincial con la jugadora de Burriana Andrea Burguete. Un día más, el Scude-Nules vibró con un torneo internacional que aumenta el nivel con el paso de los días. Aquí puedes leer toda la información del torneo.
- Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Una iglesia de Castellón deslumbra a arquitectos de todo el mundo por sus espectaculares bóvedas tabicadas
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Ocho restaurantes de Castellón entre los 55 mejores de la Comunitat
- Incendio en Greenmed, antiguo almacén de naranjas de Martinavarro