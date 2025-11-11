La castellonense Noelia Bouzo debuta este miércoles en el duelo estrella del ITF WTA de Nules

Sube la temperatura en el X Open Internacional de Tenis Femenino Caixa Rural Nules-Trofeo Tamar. La jornada del martes arrancó con el cierre de las rondas previas y la clasificación de las españolas Marta León, Luna Dinoto, Alba Coromina, Lucía Natal, Judith Hernández y Ana Maye.

Acto seguido dio comienzo el esperado cuadro final, que tuvo como principal atractivo el estreno de Claudia Ferrera, única cabeza de serie que ha jugado este martes. No lo tuvo sencillo para vencer a la inglesa Korpanec (6-4 y 7-5), combativa durante todo el encuentro. El resto de cabezas entran en liza este miércoles, con la castellonense y tercera favorita, Noelia Bouzó, como plato estrella. La jugadora local se estrenará en la pista central ante la española Celia Anson en busca de seguir adelante en el torneo. A continuación, lo hará la valenciana Adriana Monlleó en el segundo turno frente a la francesa Oceane Babel.

Judith, en la previa. / SCUDE NULES

De Burriana, en dobles

En la modalidad de dobles, con Adriana Monlleó como pareja, habrá representación provincial con la jugadora de Burriana Andrea Burguete. Un día más, el Scude-Nules vibró con un torneo internacional que aumenta el nivel con el paso de los días. Aquí puedes leer toda la información del torneo.