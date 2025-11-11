Fechas confirmadas para inscribirse a la Mediterranean Epic Triathlon de 2026

Ya hay fechas confirmadas. El próximo 17 de noviembre a las 19:00 horas se abren las inscripciones para la V edición del Mediterranean Epic Triathlon, que se celebrará los días 30 y 31 de mayo de 2026 en Oropesa del Mar. El evento, consolidado ya como una de las grandes citas del triatlón nacional, volverá a ofrecer un fin de semana lleno de emoción, deporte y ambiente festivo junto al mar Mediterráneo.

Los diferentes precios para las cuatro carreras

Por ello, Mediterranean Epic Triathlon ofrecerá un precio promocional especial de lanzamiento de inscripciones, válido hasta las 23:59 horas del 17 de noviembre. La distancia Full tendrá un precio de 229 € durante las primeras horas, que pasará a 295 € durante el primer tramo que se mantendrá hasta el 31 de enero de 2026.

La distancia Full contará además con un total de 6.000 euros en premios en metálico en partes iguales entre los atletas masculinos y las atletas femeninas. Esta es la manera de reafirmar el compromiso del Mediterranean Epic Triathlon con la igualdad en el deporte.

En la modalidad Half, el precio de lanzamiento será de 159 €, que ascenderá a 179 € en el primer tramo. Por su parte, la distancia Olímpica costará 70 € en el día de apertura y 75 € posteriormente, mientras que la Sprint tendrá una tarifa promocional de 50 €, que subirá a 55 € en el siguiente periodo. En cuanto a las modalidades Aquabike, el Full tendrá una tarifa única de 199 €, y el Half, de 159 €.

Con el objetivo de fomentar la participación colectiva y reforzar el espíritu de equipo, la organización mantiene su programa de descuentos para clubes. Esta acción convierte el evento en una auténtica fiesta del triatlón. Los clubes que inscriban 10 participantes obtendrán un 10 % de descuento sobre el precio de la inscripción final, los que inscriban 15 deportistas disfrutarán de un 15 % de descuento, y aquellos que reúnan 20 o más inscritos accederán a un 20% de descuento.

Un participante, en un momento de transición de la cita del 2025. / MEDITERRÁNEO

Las novedades de la quinta edición

Los circuitos, que siguen en fase de desarrollo, también tendrán novedades en el sector ciclista como en la carrera a pie. Y lo más destacado: volverán a sorprender por lo espectacular de las zonas por las que transita.

Otra de las grandes novedades de esta edición serán las mejoras referentes a Aquabike, una modalidad que con los años va sumando aficionados. Se proveedora de una zona de meta dedicada para ellos, con servicios completos: Speaker, animación musical y fotógrafo. Un área específica donde finalizarán su competición y recibirán su merecida medalla de finisher. Con todo ello, mejorará la experiencia no solo de los atletas sino también de sus acompañantes.

Además, pensando también en familiares y amigos, el evento ofrecerá la posibilidad de comprar una pulsera de acompañante con un ticket de consumición, que permitirá acceder a la zona post meta y carpa de catering. Los niños menores de seis años podrán entrar sin acreditación si no van a consumir; en caso contrario, deberán adquirir igualmente un ticket.

En definitiva, Mediterranean Epic Triathlon 2026 promete una edición memorable, con recorridos espectaculares, ambiente incomparable y una organización que cuida cada detalle para ofrecer a deportistas y acompañantes una experiencia única en plena provincia de Castellón.