El Betis se quedará en La Cartuja al menos hasta 2028 por el retraso del Nuevo Villamarín

El Real Betis Balompié ya asume que estará en el estadio de La Cartuja al menos tres temporadas. Las obras del Nuevo Benito Villamarín "se van a demorar más de las dos temporadas inicialmente previstas", admitió Federico Martínez Feria, director general del Betis, en los medios oficiales de la entidad verdiblanca la pasada noche.

Martínez Feria y la probabilidad de que el Betis esté más de dos años en La Cartuja

"Bueno inicialmente, como bien sabéis, nuestro plan estratégico y nuestro plan de acción tenía previsto ejecutar el proyecto en dos temporadas. La idea finalmente permanece, pero es verdad que dada la situación y los plazos que tenemos, es probable que esté por encima de dos temporadas. Esto ya estaba previsto, ya se había incluido en el contrato con Cartuja esta posibilidad, pues había desde el inicio algunos aspectos e incertidumbres que no dependían expresamente del Betis y ahí tuvimos, por motivos de prudencia, considerar esta posibilidad que parece que vamos a tener que confirmar una vez que recibamos la propuesta final de la constructora, pues una de sus entregables será un cronograma acorde con nuestras necesidades y nuestras pretensiones".

La fase de excavación comenzará en 2026

El director general verdiblanco también explicó el estado del concurso para la adjudicación de las obras del estadio, que quedó desierto: "Las propuestas no satisfacían las expectativas establecidas en nuestro Plan Estratégico, tanto económicas como a nivel de cronograma".

"Hasta finales de año seguimos con la fase de demolición de la grada de Preferencia y en el primer trimestre de 2026 empezaremos la de excavación. La obra no para y sigue su ritmo".

Ozgur Unay: "Queda la retirada de escombros"

También habló en Betis TV el consejero encargado de las infraestructuras del club, Ozgur Unay, explicando que ya "ha acabado la parte vistosa de la demolición, que es el derribo de una grada de 45 metros de altura, pero esto no ha acabado, queda la retirada de miles de toneladas de escombros, y ahora empieza el trabajo importante, pues ahora hay que reciclar y aprovechar todo por cuestiones medioambientales".

"Vamos a abrir un proceso nuevo para licitar tanto esa pantalla de contención como el resto del proyecto"

"A partir de este momento abrimos un proceso colaborativo, que es bastante común en este tipo de obras, al tiempo que estamos terminando la demolición, por lo que la obra en ningún momento ha parado ni va a parar, pues al final es enlazar una cosa con la otra: las previsiones en cuanto a cronograma y planificación es que este proceso tenga como resultado un adjudicatario en el primer trimestre de 2026, y acto seguido a la terminación de la demolición empecemos con la pantalla de contención y a su vez también sigamos con la mejora del proyecto. Vamos dentro de los plazos previstos con la demolición y el siguiente paso es comenzar con la pantalla perimetral de contención para el aparcamiento y los sótanos de la grada. Ahora vamos a abrir un proceso nuevo para licitar tanto esa pantalla de contención como el resto del proyecto, que va a ser un proyecto colaborativo, que nuestra intención es que lo lleve a cabo la misma empresa".