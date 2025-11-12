La castellonense Noelia Bouzo debuta con un triunfo holgado en el ITF de Nules
La tenista castellonense pasa por encima de Celia Anson y sigue adelante nHoy, turno para unos emocionantes octavos de final
El X Open Internacional de Tenis Femenino Caixa Rural- I Trofeo Tamar entra en su fase más bonita con todo por resolver. En la jornada de ayer destacó la presencia de numerosos aficionados que se acercaron al Scude de Nules para presenciar los mejores golpes del torneo en directo.
El entrante de ayer no pudo ser más apetitoso con el estreno de la castellonense Noelia Bouzó, tercera cabeza de serie y una de las aspirantes a levantar el título. Un debut plácido con una victoria contundente por 6-4 y 6-2 ante la española Celia Ansón.
Solo cae una de las favoritas
En el segundo turno, la valenciana Adriana Monlleó se vio superada por la francesa Oceane Babel en un contundente 6-0 y 6-1 que apartó de la pista a la valenciana. También consiguieron avanzar ronda las favoritas Cristina Díaz (1), Laura Mair (4), Enola Chiesa (5), Aran Teixidó (6) y Defne Cirpanli (8), quedando eliminada Steur, la segunda candidata y campeona la semana pasada en el ITF de Castellón, ante la serbia Mila Masic por 7-5 y 6-2, siendo la gran sorpresa.
Respecto al cuadro de dobles, las favoritas Noelia Bouzó y Steur se impusieron a Adriana Monlleó y Andrea Burguete, obteniendo el billete a unas semifinales que se disputarán hoy en el cuarto turno. Por otro lado, los encuentros de octavos de final a partir de las 10.00 horas con entrada gratuita.
Se acercan las finales
En este escenario, hay que recordar que la final de dobles será el viernes mientras que la gran cita en individual tendrá lugar el domingo a las 10.30 horas.
Desde la organización del Scude-Nules están «muy satisfechos» por cómo está transcurriendo el torneo y animan a los amantes del tenis a disfrutar de los mejores golpes del ITF Femenino Internacional. Un tenis que no es el de mayor glamour pero que cuenta con jugadoras de un nivel altísimo que lucha por llegar a la élite en este tipo de competiciones. n
