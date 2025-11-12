El Grau de Castelló, listo para ser el punto de partida en la primera Vuelta al Mundo Vertical

Este sábado arrancará la Vuelta al Mundo Vertical, la expedición inédita y con sello español que va a dar la vuelta al mundo a vela uniendo los dos polos. El velero Alegría Marineros zarpará a las 13 horas del día 15 de noviembre desde el Puerto de Castellón, que tiene ya todo preparado para convertirse en el arranque de esta aventura con tintes históricos. Desde este escenario, este miércoles, los capitanes del velero, Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez, han ofrecido su última rueda de prensa en tierra, antes de comenzar la aventura, respaldados por diversas instituciones locales a las que se les ha querido agradecer su apoyo al proyecto.

La sede del Real Club Náutico de Castellón (RCNC), en PortCastelló, ha sido el lugar elegido para una rueda de prensa que se ha completado después con la visita de autoridades y medios de comunicación al velero Alegría Marineros, donde se trabaja a contrarreloj para dejar todo preparado para este sábado. Junto a Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez, han participado en la rueda de prensa la teniente alcalde del Grao, Ester Giner; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Castellón, Arantxa Miralles; el diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez; y Alberto Muñoz como representante del RCNC.

Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez agradecieron su colaboración a todas las instituciones implicadas, los patrocinadores y colaboradores de su aventura, y los medios de comunicación, “imprescindibles para llevar a la sociedad el mensaje de concienciación y la parte de divulgación científica que encierra la Vuelta Vertical”.

Imagen de la presentación de la la prueba en un barco del RCN Náutico. / KMY ROS

Las autoridades coinciden en el carácter histórico de Vuelta Vertical

Todas las autoridades que han participado en la rueda de prensa han coincidido en poner en valor todo lo que hace pionera e histórica a este Vuelta Vertical. Por ejemplo, la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, subrayó que “es todo un honor y un orgullo que el Grao de Castellón sea el punto de partida de esta gran travesía. Una expedición histórica que nos sitúa en el mapa de las propuestas náuticas”. Giner ha agradecido a la organización de la Vuelta Vertical “haber elegido este fantástico puerto del Mediterráneo para centrar en él todas las miradas el próximo sábado”

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha sido rotundo: “Hoy empezamos a escribir una nueva página en la historia del puerto de Castellón”. “Ser epicentro de este hecho histórico es algo inédito para nosotros y nos convierte en foco de todas las miradas. No todos los días se escriben este tipo de páginas y menos en un puerto como el nuestro”, ha afirmado Ibáñez.

También ha intervenido la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Castellón, Arantxa Miralles, quien ha destacado que “la expedición La Vuelta Vertical suponen una oportunidad excepcional para situar a Castellón en el mapa internacional, vinculando nuestro nombre a un proyecto de alcance global”. “Que esta travesía parta desde nuestro puerto es un motivo de orgullo y una muestra del potencial de Castellón como destino náutico, innovador y comprometido con el mar y con su entorno”, ha afirmado.

El sábado, por tanto, será un día histórico para la navegación española, con el arranque de las 35.000 millas náuticas (casi 65.000 kilómetros) de esta Vuelta Vertical. Una expedición que, desde ese mismo momento, podrá seguirse en directo a través de la retransmisión en streaming que se verá a través de la weboficial: vueltavertical.com.