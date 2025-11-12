La historia del Rodeo Fore-ut: De jugar con calcetines de lana y camisetas interiores a celebrar las bodas de oro

Allá por septiembre de 1975, un grupo de amigos tuvo una sugerente idea: «¿Creamos un equipo de veteranos?» Alguno se lo tomaron a risa en una primera instancia en la típica charla entre colegas que termina en agua de borrajas. No fue el caso, ya que el comentario inicial se transformó en una ilusión y un reto colectivo.

Así se gestó el ya clásico Rodeo Fore-Ut, equipo que actualmente milita en Grupo II de la Liga de veteranos de Castellón. Los primeros pasos no fueron nada sencillos y el bebé tuvo que salvar varios obstáculos para nacer. El más destacado, aunque pueda parecer anecdótico, fue el de conseguir una equipación para jugar, ya que los recursos eran escasos y los integrantes tuvieron que mostrar si estaban implicados o no por la causa. Lo estuvieron y compraron camisetas interiores de manga corta y pantalones, todo de color azul. Pero lo más significativo fueron las calzas, que tuvieron que ser calcetines cortos de lana.

Los integrantes del equipo esta temporada. / RODEO FORE-UT

El debut... y el primer triunfo

El debut no fue el soñado y perdió por 3-0 ante el Oasis, pero la lección de ese primer encuentro fue una cualidad que ha sido inseparable durante estos 50 años: «Siempre nos hemos destacado por el espíritu de lucha y el gran ambiente», destaca su entrenador Cristóbal Jiménez. La primera victoria fue ante el Alcalá con un gol de Gerard Vallejo, según detalla el club en un libro de su historia.

El niño fue mimado y logró uno de sus mayores hitos el 17 de junio de 1979, cuando se proclamó campeón de la Copa. En los años 80 ascendió al Grupo I y se asentó en la máxima categoría. La austeridad de los inicios abrió paso a la estabilidad de un señor proyecto que este domingo celebrará con mucho orgullo los 50 años.

En una temporada especial, el Rodeo Fore-ut está liderando el Grupo II con 13 puntos y sueñan con regresar a Primera. Pero más allá de los resultados deportivos, el club ha organizado un evento para recordar los viejos tiempos, comentar el presente y visualizar el futuro con optimismo.

El domingo, en el Sindical

La celebración de las bodas de oro tendrá lugar este domingo en el Parque Sindical con 50 jugadores que han formado parte del club. Para empezar con fuerza, a las 09.00 hora se disputará el partido contra el Armelles-CMG correspondiente a la octava jornada de Liga. Después de hacer lo que tanta vida le ha dado al Fore-ut llegará el momento de que las viejas glorias del club vuelvan a ponerse las botas en un torneo entre los jugadores que han formado parte del club desde su creación.

El fútbol dará paso a un picoteo y una paella para poner el broche final a este festejo, momento en el que los disparos a puerta cambiarán por las risas: «Quizás el destino quiso que 11 letras llevara el nombre de nuestro equipo. O quizás el destino quiso que 50 años después fuera el Rodeo Fore-ut estuviéramos aquí compartiendo nuestras vivencias en el equipo», fueron algunas de las palabras que cerraron el emotivo acto.