La cara y la cruz de la castellonense Noelia Bouzó en el ITF de Nules

Las rondas finales ya están aquí. Este viernes se han celebrado los octavos de final del X Open de Tenis Femenino Caixa Rural Nules - I Trofeo Tamar con partidos de muy alto nivel. La castellonense y tercera cabeza de serie Noelia Bouzó no pudo superar a la francesa Babel en un duelo que se resolvió en el tercer set (6-1, 2-6 y 6-2). La que no falló fue Cristina Díaz, la gran favorita, tras imponerse a García-Patrón por 6-7 6-0 y 6-2.

Las otras españolas que lograron el pase a los cuartos de fueron María García, Aran Teixidó y Neus Torner. Completan el cuadro la italiana Laura Mair, la turca Defne Cirpanli y la serbia Mila Masic.

En dobles ya hay finalistas

En el apartado de dobles, ayer se disputaron las dos semifinales. La pareja favorita formada por la castellonense Noelia Bouzo y la alemana Steur no tuvieron piedad ante Joelle Lilly y Sophiey, ganando por 6-1 y 6-2. Su rival en la final de este viernes será el duo Masic-Redondo, que venció en un épico encuentro a Masic y Redondo por 7-6 5-7 y 10-5.

De este modo, este viernes se disputará la gran final de dobles, no antes de las 15.00, así como el resto del cuadro individual. El ITF de Nules aumenta de temperatura con todo por resolver el tramo final.