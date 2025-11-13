Homenaje al alcorino Pedro Moreno tras ganar el Europeo de Jiu-jitsu Brasileño

Pedro Moreno, a sus 31 años y pese a haber empezado hace poco en las artes marciales, demostró su valía sobre el tatami al proclamarse campeón de Europa de Jiu-jitsu Brasileño (BJJ) en el torneo disputado en Valencia. El deportista alcorino realizó unos combates excelentes y superó con autoridad a sus rivales para coronarse como el mejor de Europa en esta modalidad de arte marcial.

Pedro se mostró «muy orgulloso» por la medalla de oro que lució en el ayuntamiento de su localidad natal, donde fue recibido por el alcalde Samuel Falomir y la regidora de Deportes Amparo Segura, quienes le entregaron la insignia de la ciudad como ejemplo para el deporte local. Además, en el Campeonato de España de Wushu-Sanda, celebrado en el recinto ferial de Sevilla, logró un meritorio bronce representando al Club Wushu l’Alcora, pese a enfrentarse a un rival con mucho más peso. Fue un combate duro, en el que incluso se le salió el hombro, pero tuvo la fortaleza física y mental para reponerse y ganar.

¿Qué es el Jiu-jitsu Brasileño?

El Jiu-jitsu Brasileño (BJJ) es un arte marcial que se centra en la lucha en el suelo y el agarre. Su objetivo es controlar al oponente y someterlo mediante estrangulamientos y luxaciones articulares, empleando la técnica y la palanca para superar a adversarios más fuertes o grandes. Y en ello, Pedro Moreno es el rey de Europa.