La Marcha Cicloturista l’Alcalatén–Alto Mijares dobla el reto en el interior de Castellón

A pedalear con unas vistas espectaculares. La Marcha Cicloturista l’Alcalatén–Alto Mijares (M-CLAM) regresa este fin de semana en su segunda edición, consolidándose como una de las grandes citas cicloturistas del interior de Castellón. La prueba recorrerá los espectaculares paisajes de los municipios que integran la Mancomunidad l’Alcalatén–Alto Mijares, una entidad que agrupa a las siguientes localidades: Llucena, Castillo de Villamalefa, Figueroles, Ludiente, Costur, Villahermosa del Río, les Useres y Zucaina.

Tras el éxito del estreno en 2024, la M-CLAM 2025 llega con un formato ampliado que ofrece dos modalidades: una carrera social y la gran marcha cicloturista. Ambas jornadas combinan deporte, naturaleza y convivencia, con el objetivo de seguir impulsando el cicloturismo como una forma sostenible de descubrir el territorio.

Por segundo año, la prueba llenará el interior de Castellón de mucha bici. / M-CLAM

La prueba social, el sábado

La jornada inaugural tendrá lugar este sábado con salida desde Figueroles a las 15:00 horas. Esta primera prueba presenta un recorrido de 52,9 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo, diseñado para los participantes que quieran disfrutar de la experiencia en un recorrido más suave.

El domingo, el plato fuerte

El plato fuerte llegará el domingo a las 09.00 con salida desde Castillo de Villamalefa. Los ciclistas afrontarán un recorrido de 101 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.200 metros y dos retos como el Salto del Caballo y del Remolcador, que pondrán a prueba la capacidad física y mental.

La cita no solo busca consolidarse como un referente del cicloturismo, sino también promover la riqueza natural y cultural de la comarca. Con su combinación de deporte y naturaleza, la M-CLAM promete dos jornadas memorables en el interior de Castellón.