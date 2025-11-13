Sergio García, con la máxima «ilusión» para competir en el Gran Premio de Cheste
El piloto de Burriana afronta su segunda carrera consecutiva en Gresini Racing
Este viernes turno para los entrenamientos
Castellón
Semanas intensas para Sergio García Dols. El piloto de Burriana volvió a sentir la emoción de competir en Moto2 el pasado fin de semana en el Gran Premio de Portugal y, desde este viernes, inicia su aventura en el clásico Gran Premio de Cheste, un circuito muy especial para los pilotos españoles.
García Dols buscará superar el vigésimo puesto y mejorar las sensaciones con el equipo Gresini Racing, con el que ha firmado para la próxima temporada.
La primera sesión de entrenamientos de Moto2 se celebra este viernes de 09:50 a 10:30. A las 14:05, los pilotos tendrán el reto de superar sus primeras marcas. Mañana será el turno de la clasificación y de la carrera a las 12:15 en DAZN, mientras que la prueba de MotoGP se disputará a las 14:15.
