Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sergio García, con la máxima «ilusión» para competir en el Gran Premio de Cheste

El piloto de Burriana afronta su segunda carrera consecutiva en Gresini Racing

Este viernes turno para los entrenamientos

Sergio García Dols, en Magny-Cours en el Mundial de Superbikes.

Sergio García Dols, en Magny-Cours en el Mundial de Superbikes. / WorldSBK

Aitor Aguirre

Castellón

Semanas intensas para Sergio García Dols. El piloto de Burriana volvió a sentir la emoción de competir en Moto2 el pasado fin de semana en el Gran Premio de Portugal y, desde este viernes, inicia su aventura en el clásico Gran Premio de Cheste, un circuito muy especial para los pilotos españoles.

Sergio García Dols, durante el Gran Premio de Francia.

Sergio García Dols, durante el Gran Premio de Francia. / DASTMEDIA

García Dols buscará superar el vigésimo puesto y mejorar las sensaciones con el equipo Gresini Racing, con el que ha firmado para la próxima temporada.

Noticias relacionadas y más

La primera sesión de entrenamientos de Moto2 se celebra este viernes de 09:50 a 10:30. A las 14:05, los pilotos tendrán el reto de superar sus primeras marcas. Mañana será el turno de la clasificación y de la carrera a las 12:15 en DAZN, mientras que la prueba de MotoGP se disputará a las 14:15.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents