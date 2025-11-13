Siete equipos castellonenses supera la tercera eliminatoria de La Nostra Copa

La Nostra Copa sigue su curso y este pasado miércoles por la noche se disputaron la práctica totalidad de los encuentros de tercera ronda, habiendo jugado ya los equipos castellonenses y siete de ellos accedieron a la cuarta eliminatoria de este torneo del KO. En tres de los siete emparejamientos se tuvo que recurrir a la tanda de los penaltis para decidir a los ganadores.

El Faura-Vall d’Alba finalizó con tablas (1-1) y desde los once metros se impusieron los visitantes por 3-5. El atractivo duelo del Baix Maestrat entre el Vinarós y el Benicarló finalizó sin goles (0-0) y en la suerte de los penaltis se impusieron los benicarlandos por 1-4. Y en el Moncofa-Nules (2-2), desde los once metros vencieron los nulenses (3-4).

El Segorbe se impuso con claridad al Betxí (4-0) y sigue adelante en el torneo. / Redacción

Otros marcadores

Por otra parte, el Odisea se impuso con claridad en el campo del Altura (0-3), lo mismo que el Segorbe en su campo frente al Betxí (4-0). Más igualado fue el triunfo del San Pedro en su visita al Oropesa (0-1), lo mismo que sufrida victoria del Villafamés en casa frente al Cabanes (3-2).

De cara a la cuarta ronda ya participarán cinco de los seis equipos provinciales de Lliga Comunitat Nord, excepto el Onda que queda exento. Los que sí que estarán en el bombo son Almazora, BurrianaAlqueries, Nou Jove/Ripollés y L’Alcora.