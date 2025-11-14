Carla Bernat se corona en la gala del Deporte Provincial

Un escenario inigualable como el Salón Gótico del Castillo de Peñíscola para un evento que ensalza la fortaleza y capacidad de superación de los deportistas de la provincia de Castellón y que pone en valor los éxitos cosechados en el último año. La Asociación de la Prensa Deportiva de Castellón (APDCS) ha celebrado este viernes la XXVIII Gala del Deporte Provincial en la que la golfista Carla Bernat recibió el galardón de Mejor Deportista Absoluta de 2025 después de haber completado una de las mejores temporada de su prolífica carrera, culminada con la consecución del título en el Masters de Augusta Amateur Femenino y con su salto al profesionalismo.

Además de la golfista de Castelló, ausente al estar compitiendo en Estados Unidos, fueron galardonados otros deportistas y clubs de la provincia que, por sus méritos, se hicieron merecedores de un reconocimiento por parte de la sociedad castellonense.

Entre ellos estaban el piloto del Dakar, Joan Barreda, Premio Pepe Chiva a la Mejor Trayectoria; el atleta Martí Torregrosa, Premio Víctor Cabedo al Mejor Deportista Promesa; el Club Voleibol Vinaròs como Mejor Club de 2025; o Sara Company, Mejor Juez-Árbitro, en su caso de ciclismo.

También subieron al escenario del Salón Gótico Pablo Alba para recibir el galardón de Mejor Deportista Universitario, premio entregado por Tico Cervera en representación de la UJI; Susana Guisado, considerada la Mejor Deportista Adaptada; Roberto Peris, de Globeenergy, para recoger el galardón de Mejor Empresa; o Eladi Roca, presidente de la Lliga Castelló Nord de Curses de Muntanya, distinguida con el Premio Castellón Escenario Deportivo, que recogió de manos de Iván Sánchez, diputado de Deportes. Además, la familia de Manuel Llorach recibió el premio de Mejor Dirigente a título póstumo en lo que fue uno de los momentos más emotivos de la tarde-noche.

Antes, habían recibido sendas menciones especiales el Club Frontenis Jérica por su 50º aniversario; Jairo Noriega por su título de campeón de Europa de boxeo de peso mosca; las palistas Carmen Almela y Rocío Bodí, subcampeonas del mundo de kayak polo; y los atletas Iker Moreno y Daniel Monfort, medallistas en el Europeo sub-20 de Tampere.

Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, fue el encargado de inaugurar la velada y también de hacer entrega, por parte del Ayuntamiento de la Ciudad del Mar, de una placa a la portera del Levante UD y de la selección española sub-17 Anna Álvarez, en reconocimiento a su proyección.

Yolanda Peris junto a Manuel Sierra, presidente del Peñíscola. / ELOY CERDÁ

Insignia de plata

Y, siguiendo con los homenajes a deportistas o clubs del municipio, desde la APDCS se hizo entrega al Peñíscola FS de la insignia de plata por la gran temporada 2024/25 que protagonizaron, en la que se proclamaron campeones de la Copa de España, además de la fase regular de la Liga en Primera División. Su presidente, Manuel Sierra, recibió la insignia por parte de la presidenta de la APDCS, Yolanda Peris, quien estuvo acompañada en esta edición de la Gala del Deporte Provincial por el nuevo presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, el televisivo Jesús Álvarez.

En recuerdo de Pepe Beltrán

Durante su discurso, Peris ensalzó «el esfuerzo, la entrega y la pasión» que mueven al deporte provincial y tuvo un sentido recuerdo para el malogrado Pepe Beltrán, fallecido el pasado mes de mayo. «Pepe no solo fue un periodista excepcional, sino también una pieza fundamental en la fundación de la Asociación de la Prensa Deportiva de Castelló allá por el año 1994. Su pasión, su rigor y su humanidad marcaron a toda una generación de profesionales y de deportistas», destacó.

El encargado de poner el broche a la Gala del Deporte Provincial fue Iván Sánchez, destacando, una vez más, el nivel de los deportistas de Castellón, y el buen hacer de la provincia en la organización de eventos de primer nivel.