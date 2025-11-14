Jornada 7 en el fútbol de veteranos de Castellón: Los favoritos cumplen sus pronósticos

En el ecuador del campeonato, en el primer grupo se dieron tres victorias a domicilio. La goleada del Moncofa sobre la UDE, la victoria por la mínima de Emat Displays-Villarreal sobre el Onda, y la importante victoria del Castellón San Pedro que se impuso al Huracán-Burriana. El Alcora Asitec goleó en el Saltador al Fomento-Montlyg.

En el segundo grupo, jornada muy deportiva destacando que solo hubo una tarjeta en cuatro partidos, sobresalen las victorias a domicilio del Armelles-CMG sobre el Benicàssim, y la goleada del Casa Marina-Bañohogar sobre Les Palmes Gesdepro. El Moró sucumbió en el Jesús Beire ante el líder Rodeo Fore-Ut Joventud. Mal resultado para el Alcalá Bar Gales y el Pizzería L´Etrusco que hicieron tablas.

Y en el tercero, el sorprendente pinchazo del Oropesa ante el Rayo de Castellón y la victoria a domicilio del Maradona sobre Borriol Magnanimus, hacen que la tabla se apriete en los primeros puestos, en la que el Arrincadeira Serret que goleó a Les Alqueries ya es cuarto. El Vilá se impuso en el Miquel Soler al San Lorenzo.

Grupo 1

En el campo de la Fundación Flors, y con el arbitraje de Suárez Román que estuvo bien, el Castellón San Pedro se impuso a domicilio al Huracán Burriana por (1-3). Emocionante duelo en la parte alta de la tabla que empezó con un gol de David Boix para el Huracán Burriana, para después empatar Andrés Sánchez de penalti, con el (1-1) se llegó al descanso. En la segunda parte el Castellón San Pedro dominó el encuentro y le dio la vuelta al marcador con dos goles más, Jonatan Sánchez y Sergio Gual metieron el (1-3) final.

En el Saltador de L´ Alcora, resolvió el equipo de L´ Alcalatén un partido contra el Fomento Montlyg que no le dio ninguna facilidad. La primera parte fue dominada por el equipo local, que acabaría con (1-0), gol de Remus Berechet, en la segunda Florentin Bulancela empató para el Fomento (1-1). Después de eso, los azulejeros mejoraron su juego y lograron el (4-1) final por medio de Remus Berechet, Miguel Rull y Roberto López. Excelente arbitraje de Crespo Sotodosos en su línea.

En el José Mangriñan, la UDE recibió al líder Moncofa que mostró su eficacia, Paquito Navarro y Armando Santos situaron el (0-2) con el que se llegó al descanso. En la segunda parte Paquito Navarro, Eloy Albalate y Suso Bort completaron la goleada de un partido al que sobró intensidad. Buen arbitraje de Beroldo Canale que tuvo que tirar de tarjetas ya que algunos jugadores no le pusieron las cosas fáciles.

En el Enrique Saura, el Onda recibió al Emat Displays–Villarreal, que se llevó el partido gracias al gol de José María Balaguer conseguido en los últimos minutos del primer tiempo y que resulto ser definitivo. Partido intenso con ocasiones para los dos equipos que manifestaron su falta de acierto de cara a portería. Buen arbitraje de Jelti Salhi.

Grupo 2

En el Torre San Vicente, encuentro limpio y muy igualado entre el Benicàssim y el Armelles CMG. David Roig adelantó al conjunto visitante y poco después Cristian García de penalti amplió la ventaja. El Benicàssim reaccionó con un gol de Vitalii Ortekhov (1-2) resultado con que se llegó al descanso. En la segunda parte, Miguel Martínez en los minutos finales puso el (1-3) definitivo a favor del Armelles. Dirigió muy bien partido Marian Nita.

En el Jesús Beire, el Moró recibió al líder Rodeo Fore-Ut Joventud, que le derrotó por (2-4) en la segunda parte gracias a su mejor pegada, buen partido de ambos y sin tarjetas bien dirigido por Heras Guijarro.

En el Miquel Soler, se enfrentaron Les Palmes Gesdepro y el Casa Marina Bañohogar, partido limpio sin tarjetas. El Casa Marina supero con creces a Les Palmes que no se encontró (1-4). David Tena marcó para Les Palmes y Sergio Ribes, Adrián Valero y Jorge González para el Casa Marina marcaron los goles. Buen arbitraje de Senent Rubio.

En el San Fernando de Alcalá, el equipo del Alt Maestrat recibió al Pizzería L´Etrusco, duelo en la parte baja de la tabla que con mucho en juego terminó en tablas (3-3), Beto López y Borislav Michel (2) marcaron para los locales, mientras que Jonatan Marcelo y Sergio Sánchez (2) lo hicieron para los castellonenses. Partido limpio y sin tarjetas que terminó con un justo empate y con un tercer tiempo que estuvo sensacional con dos equipos compartiendo mesa, risas y cervezas. Arbitró Cabedo Traver bien.

Grupo 3

En el Miquel Soler, y con arbitraje de Castelló Molés que estuvo bien, la mayor efectividad de los castellonenses le dio la victoria al Arrincadeira Serret, sobre el Alqueries (3-0), la primera parte terminó con (1-0) gol de Manuel Rodríguez, en la reanudación 2 goles de David García situaron el (3-0) definitivo.

Visitaba el Palmar de Borriol el Maradona, duelo interesante entre el segundo y tercer clasificado muy disputado en el que se adelantó el Borriol de un libre directo por medio de Sergi Castellano, que fue contestado con goles de Yassine Charef y de Juan Hernández para el Maradona, con el (1-2) se llegó al descanso. En la reanudación Diego Missi puso el (1-3) y a falta de 5 minutos Sergi Castellano marcó de penalti el (2-3) definitivo. Excelente arbitraje de Jiménez Álvarez que no se arrugó en un partido complicado y con mucho que tragar.

En el Chencho E y con arbitraje de Palma Segado que estuvo bien el Rayo de Castellón y el Oropesa hicieron tablas en un encuentro disputado que pudo caer por cualquier lado de haber tenido más puntería. José I. Morales para el Rayo y Carlos Taule para el Oropesa marcaron los goles. El (1-1) hizo justicia a un buen partido.

El domingo en jornada matinal en el Miquel Soler, se enfrentaron el San Lorenzo y el Vila d'Onda, partido muy igualado que se resolvió a favor del equipo ondense por (1-2). El primer tiempo terminó con el resultado de (0-2) para el Vila, goles de Juan C. Fernández y de Salvador Martínez, en la reanudación Joaquín Gelida logró el gol del San Lorenzo. Buen arbitraje de Ansuategui Roca.

Los árbitros

Jornada tarjeteada en el primer grupo, muy tranquila en el segundo y normal en el tercero con muy buenas puntuaciones a criterio de los delegados. Destacaron por su autoridad y aplicación del reglamento Beroldo Canale y Jiménez Álvarez en sendos partidos de compromiso.