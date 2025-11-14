Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ITF Nules | Bouzó y Steur se imponen en los dobles

Gran jornada de tenis en las pistas de SCUDE NULES

Entrega de trofeos tras la final de dobles.

Entrega de trofeos tras la final de dobles. / Scude Nules

R. D. M.

Castellón

Este viernes, se han disputado los cuartos de final del X Open Internacional de tenis femenino Caixa Rural Nules-I Trofeo Tamar, con gran nivel tenístico en las pistas nulenses. También se celebró la gran final del dobles.

Las dos parejas aspirantes al título, Bouzó-Steur y Mair-Chiesa, se enfrentaron en un emocionante partido en la pista central. Bouzó-Steur hicieron valer su condición de primeras cabezas de serie y se impusieron por 6/0 y 6/2 en 47 minutos de juego, proclamándose así campeonas de esta edición.

La jornada

La jornada arrancó a las 10.00 horas con el comienzo de los partidos de cuartos de final. En la pista central, las españolas Arán Teixidó-Cristina Díaz protagonizaron un gran partido que se alargó hasta las 2h 39 min, con resultado de 4/6 6/4 6/2 a favor de Teixidó.

En misma pista y segundo turno, otra española y finalista la semana pasada en Castellón, María García no logró imponerse después de 3h 17 minutos a la francesa Babel, decidiéndose el partido en el tiebreak del tercer set, por 6/4 6/7 7/6 con puntos de gran nivel durante todo el partido.

Paralelamente consiguieron su pase a las semifinales, la también española Neus Torner por 6/2 6/1 ante la serbia Masic, y la turca Cirpanli frente a la italiana Mair en 3 sets. De este modo, para la jornada del sábado, están programada las semifinales Teixidó-Cirpanli y Babel-Torner a partir de las 11,30h, en las pistas de SCUDE-NULES. La gran final se disputará en la pista central del club el domingo 16 a las 10,45h, con entrada gratuita.

Entrega de trofeos del dobles

Al término del partido, tuvo lugar la entrega de trofeos en la pista central de SCUDE-NULES, estando presentes: D. Gabriel Torres, concejal de deportes del Excm. Ajuntament de Nules; Dña Marisol Ballester, presidenta de Caixa Rural Nules-Grupo Cooperativo Cajamar; D. Miguel Ángel Martínez, regidor de l’Excm. Ajuntament de Nules; D. José Martí, gerente de Químicas Tamar; D. Mario Llusar, presidente de SCUDE-NULES y Josele Díaz, director del torneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents