ITF Nules | Bouzó y Steur se imponen en los dobles

Este viernes, se han disputado los cuartos de final del X Open Internacional de tenis femenino Caixa Rural Nules-I Trofeo Tamar, con gran nivel tenístico en las pistas nulenses. También se celebró la gran final del dobles.

Las dos parejas aspirantes al título, Bouzó-Steur y Mair-Chiesa, se enfrentaron en un emocionante partido en la pista central. Bouzó-Steur hicieron valer su condición de primeras cabezas de serie y se impusieron por 6/0 y 6/2 en 47 minutos de juego, proclamándose así campeonas de esta edición.

La jornada

La jornada arrancó a las 10.00 horas con el comienzo de los partidos de cuartos de final. En la pista central, las españolas Arán Teixidó-Cristina Díaz protagonizaron un gran partido que se alargó hasta las 2h 39 min, con resultado de 4/6 6/4 6/2 a favor de Teixidó.

En misma pista y segundo turno, otra española y finalista la semana pasada en Castellón, María García no logró imponerse después de 3h 17 minutos a la francesa Babel, decidiéndose el partido en el tiebreak del tercer set, por 6/4 6/7 7/6 con puntos de gran nivel durante todo el partido.

Paralelamente consiguieron su pase a las semifinales, la también española Neus Torner por 6/2 6/1 ante la serbia Masic, y la turca Cirpanli frente a la italiana Mair en 3 sets. De este modo, para la jornada del sábado, están programada las semifinales Teixidó-Cirpanli y Babel-Torner a partir de las 11,30h, en las pistas de SCUDE-NULES. La gran final se disputará en la pista central del club el domingo 16 a las 10,45h, con entrada gratuita.

Entrega de trofeos del dobles

Al término del partido, tuvo lugar la entrega de trofeos en la pista central de SCUDE-NULES, estando presentes: D. Gabriel Torres, concejal de deportes del Excm. Ajuntament de Nules; Dña Marisol Ballester, presidenta de Caixa Rural Nules-Grupo Cooperativo Cajamar; D. Miguel Ángel Martínez, regidor de l’Excm. Ajuntament de Nules; D. José Martí, gerente de Químicas Tamar; D. Mario Llusar, presidente de SCUDE-NULES y Josele Díaz, director del torneo.