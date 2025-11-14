Revolución en el sector 5 de Mestalla: "Queremos al racista fuera del estadio"

Los vecinos de localidad del racista del sector 5 de Mestalla han dicho basta. La denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia y la publicación del relato y los audios en Levante-EMV han servido para que un paso se haya convertido en un movimiento colectivo. En la primera revolución de un grupo de aficionados al fútbol en España para expulsar a un racista de su grada. Apúntelo bien: Mestalla, la afición del Valencia CF, es la pionera. En apenas unos días, los cinco testigos iniciales que se ofrecieron declarar ante la Fiscalía de Delitos de Odio se han multiplicado por tres. Ya son quince los abonados de esta zona del primer anillo del estadio, a la altura del medio campo, los que han decidido no permanecer callados ante lo insoportable: un hombre que profiere insultos racistas y xenófobos desde su asiento de forma recurrente y con una carga hostil hacia el resto de la grada.

“Estamos cansados. El sector 5 es parte de nuestra historia y no queremos que un personaje así la manche”, afirma a este periódico uno de los primeros abonados que se ofrecieron a declarar. Esa frase resume el sentir de toda la zona: Mestalla no puede ser el refugio de nadie que insulte, degrade o humille por el color de la piel o por el origen de una persona.

El efecto ‘bola de nieve’ ha sido inmediato. Desde los cuatro puntos cardinales que rodean ese asiento de la fila 13 del sector 5, se han ofrecido otros abonados a apoyar la denuncia y expulsar al racista y al hermano de Mestalla . “Animar al Valencia es otra cosa. Esto no es fútbol, esto es veneno. Te quita las ganas de ir al fútbol. Lo queremos fuera de Mestalla”, explica otro abonado, visiblemente emocionado.

Una parte de la grada de Mestalla. / Ana Escobar / Efe

Mientras la Fiscalía estudia los audios y documentos para incoar diligencias, la Liga ha solicitado personarse en la causa, mostrando que se trata de un asunto que involucra a toda la competición. El Valencia CF, por su parte, actúa por la vía administrativa con la apertura de expediente y la posibilidad de retirar el abono del denunciado. La diferencia entre ambos enfoques es clara: la justicia penal y la respuesta institucional de la Liga se complementan, pero la verdadera acción ha surgido desde abajo, desde los propios aficionados.

Hartazgo general

Los mensajes en los grupos de WhatsApp, las conversaciones después de los partidos, las llamadas entre vecinos de asiento, todo eso construye un tejido de solidaridad que no depende de cámaras ni de dirigentes. El detonante fue la denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos de Odio de València el pasado 29 de octubre, en la que se aportan audios grabados durante los partidos, documentación detallada y testimonios. El artículo publicado en Levante-EMV, acompañado de esos audios, destapó los insultos: gritos de “¡negro de mierda!”, “¡sudaca!”, “¡gitanos!” y amenazas dirigidas a jugadores rivales ante el estupor del resto de aficionados, algunos de ellos menores de edad.

Aunque la Liga envió en varias ocasiones a un representante para vigilar la situación, la acción fue limitada y no se tradujo en medidas firmes. El Valencia CF, por su parte, abrió un expediente administrativo de expulsión.

El relato no va solo de castigar a quien insulta, sino de mostrar que Mestalla es mucho más que un asiento o un abono: es historia, memoria y comunidad. Los vecinos del sector 5 lo han entendido. Y, al final, han demostrado que no quieren que nadie manche lo que es suyo.