El Amics Castelló supera al Bisbal y se agiganta en el Ciutat (90-76)

El Amics Castelló consiguió una victoria importante en el Ciutat de Castelló contra el Sol Gironés Bisbal Bàsquet por 90-76. Con este triunfo, el equipo de José Luis Pichel se sitúa en la cuarta posición con un balance de 5-2, a uno del Gandía, líder actualmente.

El tercer cuarto fue un vendaval de los locales (20-7) para obrar la remontada. Eric Stutz, máximo anotador con 14 puntos.

Así fue el partido

El partido arrancó con claro dominio local. El Amics salió dispuesto a imponer un ritmo muy alto y pronto consiguió la primera ventaja considerable tras un triple de Russell (10-3, min. 4). Ken Issanza, por su parte, se mostró muy sólido bajo los aros, sumando 6 puntos en este primer periodo.

Los castellonenses movían el balón con criterio y encontraban tiros cómodos, ampliando la ventaja hasta rozar los dobles dígitos, lo que obligó al técnico visitante a solicitar el primer tiempo muerto (20-11, min. 8). Sin embargo, el conjunto bisbalense reaccionó aprovechando las segundas oportunidades tras rebote ofensivo y, gracias a tres tiros libres en la última acción, logró recortar distancias al final del primer cuarto (22-17, min. 10).

En el segundo cuarto, la salida visitante fue fulgurante, con dos triples consecutivos que les permitieron darle la vuelta al marcador y obligaron a Pichel a detener el juego. La respuesta del Amics llegó desde el perímetro, dos triples de Russell y uno de Faner devolvieron el liderato a los locales (32-30, min. 15).

Joan Faner, en el Ciutat. / Amics Castelló

Los locales apostaron por juntar a sus dos bases en pista para intentar abrir una brecha en el marcador, pero los visitantes se mantuvieron en el partido a base de transiciones rápidas y acierto exterior. Tanto fue así, que serían estos los que se marcharan al descanso con ventaja (43-47, min. 20).

La segunda mitad

En la reanudación, el Amics salió decidido a darle la vuelta al encuentro. Stutz arrancó muy entonado y, junto a un 2+1 de Bah, consiguieron poner de nuevo por delante a los locales (55-48, min. 25). La defensa castellonense subió líneas y logró dejar en solo 7 puntos a los visitantes durante este cuarto. En ataque, Newton y Andreatta también se sumaron a la fiesta, consolidando una ventaja considerable para los de Castellón de cara a los últimos diez minutos (63-54, min. 30).

En el último cuarto, el Amics salió dispuesto a sentenciar el partido. Fàbrega y de nuevo Andreatta ampliaron la renta por encima de los diez puntos. Los de Pichel mantuvieron la intensidad defensiva, mientras que en ataque cada vez más jugadores se sumaban a la anotación. Stutz, máximo anotador de los locales, firmó un triple que otorgó la máxima ventaja del encuentro al conjunto castellonense a falta de cuatro minutos (80-67, min. 36).

Los locales, impulsados por la inercia positiva y las rachas anotadoras de Newton y Tamayo, lograron mantener la distancia en el marcador para sumar su quinto triunfo de la temporada, el tercero de forma consecutiva, que les permite seguir situados en la parte alta de la clasificación.

La ficha técnica

90 AMICS CASTELLÓ: Fàbrega (3), Russell (11), García (3), Stutz (14), Ken (12) –cinco inicial–; Faner (5), Bah (11), Newton (11), Tamayo (13), Andreatta (7).

71 SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET: Álvarez (7), Torrent (15), Okeke (3), Renane (2), Mikhailov (14), –cinco inicial–; Carrasco (5), Sala (-), Varela (7), Sabater (-), Golson (14), Kane (4).

ÁRBITROS: Daniel Cervantes y Abraham Hormigo.

PARCIALES: 22-17, 19-30, 20-7, 27-17.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la séptima jornada de Segunda FEB, con alrededor de 1.000 espectadores en las gradas del Ciutat de Castelló.