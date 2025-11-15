Aran Teixidó y Ocean Babel se meten en la final y lucharán por levantar el ITF WTA de Nules

El X Open Internacional de Tenis Femenino Caixa Rural Nules – I Trofeo Tamar ya conoce a sus dos finalistas. Aran Teixidó y Oceana Babel lucharán este domingo, a partir de las 10:45 horas en el Scude-Nules, por levantar el título.

Las semifinales arrancaron con un grandísimo duelo entre Neus Torner y Oceana Babel (1-6, 6-1 y 6-3). La española empezó muy fuerte y se llevó la primera manga en un contundente 1-6 que le acercaba a la gran final.

Sin embargo, la francesa se repuso y le devolvió el 6-1 para mandar el encuentro al definitivo tercer set. Con grandes puntazos, Babel certificó la remontada y el pase a la final.

Teixidó gana con claridad

Por otro lado, la española Aran Teixidó se impuso con autoridad a la turca Defne Cirpanli, venciendo en un contundente 6-3 y 6-1 por la vía rápida.

Así pues, Teixidó confirma su excelente temporada en el circuito internacional femenino ya que fue finalista en Ceuta y ganó los ITF de dobles en Telavi y Hunstville, consiguiendo su mejor puesto en el ranking (771).

Hay que recordar que los aficionados al tenis podrán disfrutar de este encuentro en el Scude-Nules de forma gratuita.