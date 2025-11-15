Aran Teixidó y Ocean Babel se meten en la final y lucharán por levantar el ITF WTA de Nules
El Scude-Nules acoge el gran partido este domingo a las 10.45 horas, con entrada gratuita
El X Open Internacional de Tenis Femenino Caixa Rural Nules – I Trofeo Tamar ya conoce a sus dos finalistas. Aran Teixidó y Oceana Babel lucharán este domingo, a partir de las 10:45 horas en el Scude-Nules, por levantar el título.
Las semifinales arrancaron con un grandísimo duelo entre Neus Torner y Oceana Babel (1-6, 6-1 y 6-3). La española empezó muy fuerte y se llevó la primera manga en un contundente 1-6 que le acercaba a la gran final.
Sin embargo, la francesa se repuso y le devolvió el 6-1 para mandar el encuentro al definitivo tercer set. Con grandes puntazos, Babel certificó la remontada y el pase a la final.
Teixidó gana con claridad
Por otro lado, la española Aran Teixidó se impuso con autoridad a la turca Defne Cirpanli, venciendo en un contundente 6-3 y 6-1 por la vía rápida.
Así pues, Teixidó confirma su excelente temporada en el circuito internacional femenino ya que fue finalista en Ceuta y ganó los ITF de dobles en Telavi y Hunstville, consiguiendo su mejor puesto en el ranking (771).
Hay que recordar que los aficionados al tenis podrán disfrutar de este encuentro en el Scude-Nules de forma gratuita.
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades
- Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
- Unas 300 personas se concentran contra la tasa de basuras en Vila-real y el alcalde les atiende in situ
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: explosión de música, teatro y mucha gastronomía
- Este es el cartel de las fiestas de la Magdalena 2026