Enrique Bausa conquista la carrera social de la M-CLAM en el interior de Castellón

La segunda edición de la Marcha cicloturista Alcalatén-Alto Mijares (M-CLAM), ha arrancado este sábado con la prueba social en la localidad de Figueroles. Los inscritos partieron a las 15.00 horas desde el punto de salida de la calle Alcalatén, dando inicio a los 53 kilómetros que les esperaban por delante.

Las impresionantes vistas de la prueba. / M-CLAM

El ganador de la general ha sido Enrique Bausa, del Tubikes C.C, mientras que la segunda plaza ha sido para Vicent Izquierdo, de Vigo Rias Baixas. Cerró el podio David Serrano, del Grupo Nexta.

En cuanto a las diferentes categorías, Fran Centelles fue el mejor en sub-23, Adrián Robledo se impuso en junior y David Serrano en Master 30. Por último, José López venció en Master 40 y Enrique Moliner en Master-50.

Los ciclistas concentrados durante la carrera. / CLAM

Hoy, la carrera estelar

Tras esta novedosa jornada inaugural que fue todo un éxito, este domingo a las 09.30 horas llega el plato fuerte con salida desde Castillo de Villamalefa. Los ciclistas afrontarán un recorrido de 101 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.200 metros y dos retos como el Salto del Caballo y el Remolcador, que pondrán a prueba la resistencia física y mental de los participantes.

Una cita que busca consolidarse como un referente del cicloturismo y promover la riqueza natural y cultura de la comarca. La jornada de este domingo promete emociones en el interior de Castellón.