El Servigroup Peñíscola pierde por la mínima en Valdepeñas (1-0)

El Servigroup Peñíscola volvió a perder este sábado en la cancha del Viña Albali Valdepeñas (1-0) en un partido igualado cuyo resultado más justo seguramente hubiese sido el empate.

Los jugadores peñiscolanos no consiguieron ver puerta y un único gol del rival propició la séptima derrota, manteniendo al equipo en alerta en la zona baja, aunque fuera de los puestos de descenso que siguen cuatro por detrás.

El devenir del partido

Empezó presionando el equipo del Baix Maestrat con llegadas a portería. El portero Vanderson despejó los primeros remates de la tarde en lanzamientos de Elías, Juanico o Rosental. Pablo Muñoz también estuvo cerca de marcar en un remate cruzado que se fue largo.

Se fue equilibrando el duelo con el paso de los minutos y Valdepeñas tuvo sus primeras ocasiones de peligro real en el ecuador de la primera parte. Gus sacó las manos para aturar los tiros de José Mario y Boyis. Seguía proponiendo un poco más el Peñíscola con algo más de posesión, pero antes del descanso las ocasiones de gol para ambos equipos fueron parejas, sin que ninguno marcase (0-0 al descanso).

El gol de los locales

El equipo manchego mandó un aviso en el inicio del segundo tiempo con un remate de Álex Fonseca que paró Gus. El propio Fonseca iba a ser el autor del único con del partido, en el minuto 24, en un zapatazo desde fuera del área que entró con el centro al no poder reaccionar bien Gus estando tapado por varios jugadores.

Intentó el Peñíscola igualar y en algunos instantes presionó sobre la portería local. Vanderson paró las llegadas de Pablo Muñoz, Flores y Plaza. El tiempo corría en contra de los de Santi Valladares que no encontraban la fórmula para marcar en un juego igualado y con la defensa local bien cerrada.

Restando 4:40 para el final Víctor Pérez se enfundó la camiseta de portero-jugador. Valdepeñas pudo hacer el segundo en una contra. El Peñíscola movía con velocidad el balón pero le faltaba la definición. En el último minuto Borja Puerta, que sustituyó a Vanderson, paró un tiro de Elías. Lucas Flores chutó fuera finalizando una gran jugada de cinco y Víctor Pérez tuvo el último intento para un Peñíscola al que no le están saliendo las cosas este curso.

FICHA TÉCNICA:

-VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS: Vanderson, Boyis, Torres, Álex Fonseca y Carrasco. También jugaron: José Mario, Naranjo, Gustavao, Alberto, Lucas Cezar, Borja Puerta

-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Plaza, Elías, Víctor Pérez y Diego Sancho. También jugaron: Pablo Muñoz, Juanqui, Juanico, Rosental, Araya, Flores, Matheus Ferreira, Lucas Rocha, Gio

-GOL: 1-0. Min.24: Álex Fonseca

-ÁRBITROS: Alberto Sarabia (Andalucía) y Antonio Navarro (Cataluña). Tarjetas amarillas: Álex (3’), Juanico (6’), Boyis (12’), Rosental (30’)

-PISTA: Virgen de la Cabeza (Valdepeñas)