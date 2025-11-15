El Servigroup Peñíscola busca una victoria balsámica a domicilio

El Servigroup Peñíscola se desplaza a tierras manchegas para enfrentarse al Viña Albali Valdepeñas. Correspondiente a la jornada 10 de primera división, el partido se jugará en el pabellón Virgen de la Cabeza en la tarde de este sábado, con inicio a las 18.30 horas (LaLiga+).

La liga cumple su primer tercio de campeonato este fin de semana. El Peñíscola completará este primer tramo de temporada necesitado de puntos después de un comienzo donde no ha encontrado la regularidad y ha dejado escapar muchos puntos. Eso ha provocado que los de Santi Valladares afronten la cita en Valdepeñas con la necesidad de puntuar para seguir poniendo distancia con el descenso.

El Peñíscola cuenta con 9 puntos (cuatro más que el descenso) y espera sumar este fin de semana un nuevo triunfo como visitante. Hasta el momento le va mejor fuera de casa que en el Juan Vizcarro. Las dos últimas salidas se han saldado con triunfos en Alzira y Noia; aunque también fueron sufridas, en parte, por la falta de acierto cara gol, algo que está lastrando a un equipo que genera mucho pero no termina de marcar los suficientes goles.

Los partidos en el Virgen de la Cabeza siempre suelen ser complicados para los peñiscolanos; y este no parece que vaya a ser una excepción. El Valdepeñas es 8º con 13 puntos y no quiere bajarse de los puestos de la Copa de España. Para los de Marlón Velasco, que no podrán contar con el pívot Juanan, los tres puntos son importantísimos de cara a la clasificación de ese torneo.

Santi Valladares tendrá la baja de Diego Quintela y deberá dejar jugadores fuera de la convocatoria por descarte como viene siendo habitual.