Aran Teixidó se consagra logrando el título del WTA Nules ITF 15.000 $

El X Open Internacional de Tenis Femenino WTA Nules ITF 15.000 dólares I Trofeo Tamar bajó ayer el telón en una jornada inolvidable, en la que, antel numeroso público, la española Aran Teixidó se alzó con el título en indivudiales.

La gran final enfrentó a la tenista nacional ante la francesa Oceane Babel, con triunfo para la jugadora natural de Lleida por 7-6 y 6-1 en un partido de grandísimo nivel por parte de ambas jugadoras, en el que el público presente llenó las gradas hasta la bandera del Club Scude de Nules.

El primer set se saldó con un marcador de 7-6 a favor de la jugadora española , con una gran intensidad en cada golpeo. En el segundo, Teixidó no bajó la guardia y siguió contundente hasta imponerse por 6-1 en dicha segunda manga para proclamándose campeona de este X Open Internacional de Tenis Femenino WTA Nules ITF 15.000 dólares Trofeo Tamar, en una final que duró 1:48 horas.

Teixidó y Babel protagonizarán la gran final. / SCUDE NULES

La ceremonia de premios

Al término de la final, se procedió a la entrega de trofeos en la pista central de Scude Nules, con la presencia de César Estañol, teniente-alcalde de Nules, Miguel Ángel Martínez, concejal nulense, Francisco Vicent, presidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana (FTCV), Pepe Estañol, director de Caixa Rural Nules-Grupo Cooperativo Cajamar, Óscar Saborit, vice-secretario de Caixa Rural Nules-Grupo Cooperativo Cajamar, Mario Llusar, presidente de Scude-Nules, Arsenio Antón, coordinador del torneo, y Josele Díaz, director del torneo.

Desde Scude Nules se quiso «agradecer el esfuerzo a todas las personas que han ayudado a que este torneo funcione correctamente como son: los jueces de silla, José Lovera y Raúl Serrano; Víctor Gasó, juez árbitro; Jaime Beneito, encargado de Mantenimiento; Javier Tarancón, gerente del restaurante Scude, Arsenio Antón, coordinador del torneo, a los recogepelotas y a todos los miembros del equipo técnico que han colaborado en el buen funcionamiento del torneo».

Entrega de trofeos tras la final de dobles. / Scude Nules

Patrocinadores y colaboradores

El torneo fue por primera vez el I Trofeo Tamas. A su vez, contó con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló, Ajuntament de Nules, Caixa Rural Nules-Grupo Cooperativo Cajamar, la RFET y la FTCV, junto a otros espónsores como: Químicas Tamar, Vrp Electric, ISN-Projectes, Llusar, Coca-Cola, La Plana Granados-Monlleó, Gesprefor, Hotel Plana Park, AMC, Construcciones Marve, Enrique Solá e Hijos, Siscases, Tecnifibre y Mapfre.