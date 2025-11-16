Resumen de juveniles: Jornada redonda con triunfos para los tres equipos provinciales

En un fin de semana redondo para los equipos provinciales de la División de Honor, se cantaron tres triunfos. El más potente el que consiguió el Castellón frente al Alboraya, en las instalaciones de Gaetà Huguet, por un rotundo 6-1. Tres puntos que acercan a los albinegros a las plazas que dan derecho a disputar la Copa del Rey a la conclusión de la primera vuelta.

Antonio Guerra, autor de tres goles, intenta superar a un adversario del Alboraya. / Juan Francisco Roca

Los castellonenses afrontaron el partido tras la derrota en Murcia. Los ‘orelluts’, con muchos cambios en el once, salieron muy motivados y a por todas. Dentro de lo bien que estuvo el equipo de la capital de la Plana, destacar al delantero valenciano Antonio Guerra, que firmó tres de esos goles en una actuación estelar. Los otros tantos llevaron la firma de Aaron Santos, Mauro Molla (juvenil B) y Javi Guerra.

Otros dos triunfos

El que no falló fue el Villarreal de Pepe Reina que se impuso al Hércules en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, por 2-0. Tercera victoria consecutiva y sexta semana sin perder. El primer gol llevó el sello del mediapunta burrianense Álvaro Alcaide y el segundo de Aran Vidal. Con esta victoria el juvenil amarillo es quinto en la tabla a cinco puntos del líder Valencia.

El tercero en ganar fue el Roda. Lo hizo en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta frente al Albacete (0-1). Los manchegos no estaban atravesando un buen momento. Valió el solitario gol anotado por Welle Babacar en el minuto 38. Un gol de tres puntos para el conjunto gualdinegro que se sitúa noveno en la tabla.